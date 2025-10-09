Тюмень заправляется в убыток: новые ценники на бензин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Экономика

Тюменские автомобилисты ощутили на себе беспрецедентный скачок цен на топливо за последние два месяца. Например, считавшаяся одной из самых доступных АЗС – "ТПКГаз" – повысила цену на АИ-95 более чем на 12 рублей.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

В поисках выгодных предложений

В начале августа текущего года тюменцы, как и остальные россияне, вновь столкнулись с повышением цен на топливо. 9 августа журналисты nashgorod.ru провели анализ цен по городским АЗС в поисках самых выгодных предложений. После двух месяцев, в октябре, исследование было повторено с посещением тех же заправок для оценки изменений. Результаты оказались плачевными: на всех проверенных АЗС зафиксировано увеличение стоимости бензина и дизельного топлива.

Вероятность импорта топлива

Причины роста цен на топливо в Тюмени, как и по всей стране, многофакторные. Существует вероятность появления на тюменских АЗС импортного бензина, например, из Турции, Китая или Белоруссии. Эксперты предсказывают снижение оптовых цен на бензин в России до уровня, когда закупка топлива на бирже станет выгоднее для перепродажи по ценам, рекомендованным ФАС.

Оптимизация маршрутов

В текущих условиях жителям Тюмени приходится приспосабливаться: оптимизировать маршруты в целях экономии, искать заправки с наиболее выгодными предложениями и даже кооперироваться для совместных поездок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
