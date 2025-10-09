Минобрнауки России при поддержке Газпромбанка и участии Фонда ВЫЗОВ запускает программу по технологическому предпринимательству для преподавателей университетов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии Фонда "ВЫЗОВ" и Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства, при поддержке Газпромбанка и VIUM запускают программу повышения квалификации преподавателей университетов - "Практики интеграции предпринимательского подхода в образовательный процесс". Участие в ней примут 220 преподавателей из более чем 90 вузов в восьми федеральных округах.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Презентация программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

"Развитие молодежного предпринимательства сегодня требует и работы с преподавателями. Именно они становятся проводниками изменений, когда помогают студентам увидеть в идеях потенциал для будущего бизнеса. Программа, которую мы запускаем вместе с партнерами, позволит объединить академическое и практическое знание, сформировать современную культуру преподавания, где научные разработки и образовательные практики тесно связаны с реальными запросами экономики", — отметила Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Программа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации реализуется Проектным офисом в партнерстве с Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", при поддержке Газпромбанка. Заявки на участие в программе подали более 168 университетов.

В фокусе программы для преподавателей — погружение в современные методики предпринимательского образования. Участники не только изучат лучшие практики и инструменты, но и на реальных кейсах увидят, как формируется предпринимательская экосистема.

"Сегодня университеты сталкиваются с вызовом — как трансформировать научные разработки в востребованные экономикой продукты. Для эффективного решения этой задачи фонд "Вызов" создает возможности и реальные площадки для взаимодействия ученых, предпринимателей, представителей государственного сектора и сферы образования. Цель нашей совместной инициативы с Минобрнауки и Газпромбанком — обеспечить связь теории с практикой и способствовать появлению конкретных решений, которые изменят к лучшему жизнь миллионов людей", — отмечает Наталья Третьяк, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей "Вызов".

Еще одной ключевой задачей программы выступает стимулирование молодежного предпринимательства в сфере наукоемких технологий. Для ее реализации необходимо знание специфики запуска и коммерциализации наукоемких продуктов, а также понимание принципов взаимодействия с инвесторами и индустриальными партнерами. Именно эта логика стала одним из основополагающих принципов программы обучения преподавателей.

"Как один из крупнейших финансовых институтов страны, Газпромбанк, уделяет особое внимание поддержке инициатив, направленных на создание экосистем трансфера знаний в технологии и формирования новых индустрий. Банк активно вовлечен в процесс сотрудничества с Министерством науки и высшего образования с университетами. Наша цель — не только поддержать их финансово, а сформировать компетенции, необходимые для создания и последующей коммерциализации наукоемких проектов, а также вывода на рынок новых технологий. Только так мы сможем создать инновационные отрасли, сформировать новую экономику, и вырастить национальных чемпионов", — комментирует заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Программа обучения технологическому предпринимательству предполагает модульную структуру и включает в себя погружение в терминологию и понятийную базу, практическое обучение предпринимательскому мышлению с использованием современных инструментов — от бизнес-игр до симуляций.

Первый модуль пройдет с октября по ноябрь в офлайн-формате. Он будет последовательно запускаться в 8 федеральных округах. Второй модуль будет проходить онлайн и завершится в конце ноября. Третий модуль (бизнес-игра) состоится в начале декабря в Москве. К участию в нем будут приглашены 30 самых мотивированных преподавателей, выбранных по итогам первого и второго модулей.

Итогом реализации программы станет появление единой системы, которая позволит поддерживать вовлеченность преподавателей и сформировать кадровый актив для обучения студентов технологическому предпринимательству.