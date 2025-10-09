Деньги в руках ребёнка: как избежать ошибок и вырастить финансово грамотного человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Экономика

Анна Хуруджи, преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности и системы общего и среднего профессионального образования, считает, что разговоры о деньгах с детьми нужно начинать как можно раньше — уже с шести лет.

родители и дети бросают монеты в копилку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
родители и дети бросают монеты в копилку

В интервью MoneyTimes она порекомендовала аккуратно объяснять детям, как управлять своими финансами: учить копить и делать выбор между немедленным расходом и накоплениями на желаемое.

"Если у родителей есть возможность давать карманные средства, объяснять, то, что тебе дают, можно потратить сейчас, а можно накопить на что-то, что ты очень хочешь, для этого нужно подождать какое-то время", — объяснила эксперт.

Если ребёнок хочет что-то купить, но средств нет, стоит рассказать, почему покупка не состоится, так можно избежать лишних трат.

Также важно поощрять детей за труд, чтобы они осознали ценность заработанных денег. Например, если ребёнок помогает соседям и получает за это вознаграждение, он понимает, что труд приносит доход.

Кроме того, родители должны быть примером финансовой осознанности. Хуруджи советует им изучать информацию по финансовой грамотности, чтобы правильно объяснять детям основы управления деньгами и формировать у них позитивное отношение к финансам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
