Закат эпохи Visa и Mastercard? Что ждёт владельцев карт

Экономист Александр Разуваев рекомендовал пользователям Visa и Mastercard рассмотреть переход на карты "Мир".
"Если есть возможность перейти на "Мир", я бы на месте клиентов банков перешёл. Но если им это не сильно горит, то можно дальше пользоваться Visa и Mastercard, пока их не ограничили", — отметил Разуваев.
Экономист предполагает, что карты Visa и Mastercard постепенно перестанут использовать в России.
Ранее Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК, объяснил, что прекращение работы банковских карт с истёкшим сроком обусловлено проблемами безопасности: с начала 2025 года сертификаты безопасности международных платёжных систем больше недействительны во всех чипах, информирует сайт aif.ru.
