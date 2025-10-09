Закат эпохи Visa и Mastercard? Что ждёт владельцев карт

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Александр Разуваев рекомендовал пользователям Visa и Mastercard рассмотреть переход на карты "Мир".

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек, использующий банковскую карту для совершения покупок онлайн

"Если есть возможность перейти на "Мир", я бы на месте клиентов банков перешёл. Но если им это не сильно горит, то можно дальше пользоваться Visa и Mastercard, пока их не ограничили", — отметил Разуваев.

Экономист предполагает, что карты Visa и Mastercard постепенно перестанут использовать в России.

Ранее Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК, объяснил, что прекращение работы банковских карт с истёкшим сроком обусловлено проблемами безопасности: с начала 2025 года сертификаты безопасности международных платёжных систем больше недействительны во всех чипах, информирует сайт aif.ru.