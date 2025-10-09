Банки готовятся к плавному переходу: что будет с просроченными картами международных систем

6:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России подтвердил, что карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками и формально имеющие истёкший срок действия, по-прежнему работают внутри страны. Регулятор не планирует предпринимать "резкие шаги" по их отключению и готовит плавный переход на новые решения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковские карты

Карты продолжают действовать

Официальный комментарий прозвучал от директора департамента национальной платёжной системы Аллы Бакиной. Она подчеркнула, что после ухода международных систем российские банки и Национальная система платёжных карт (НСПК) обеспечили стабильность всех операций.

"Все нормально, все карты работают. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, и пользователи ничего не почувствовали", — заявила Бакина (ТАСС, 8 октября 2025 года).

По её словам, сейчас Банк России ведёт постоянный диалог с банками и участниками рынка, чтобы замещение карт проходило плавно и безопасно, без шоковых решений.

Что происходит с картами после истечения срока

Когда международные платёжные системы покинули Россию в 2022 году, их карты не были аннулированы. Банки продолжили обслуживать их внутри страны через инфраструктуру НСПК.

Формально срок действия, указанный на карте, истекает через 3-5 лет, но технически она может функционировать дольше — если активен цифровой сертификат безопасности, встроенный в чип.

Ранее продление этих сертификатов обеспечивали Visa и Mastercard. Теперь же этим занимаются российские банки и НСПК (РБК, 1 октября 2025 года).

К концу 2024 года часть сертификатов истекла впервые после ухода международных систем. Тем не менее банки обновили программное обеспечение банкоматов и терминалов, что позволило картам работать без сбоев.

ЦБ: никаких резких шагов

Банк России рассматривает вопрос об ограничении использования старых карт, но только после полной подготовки рынка.

"Важно не просто ограничить срок, а синхронизироваться с банками, чтобы провести плавное замещение", — уточнила Бакина (РБК).

Пока решение о конкретных сроках не принято - обсуждение с участием банков и НСПК продолжается (Forbes, сентябрь 2025 года).

Позиция НСПК

Генеральный директор Национальной системы платёжных карт Дмитрий Дубынин ранее напомнил, что обновление сертификатов — это мера безопасности, а не ограничение для пользователей.

"Ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности. Мы сейчас формируем общее мнение рынка, чтобы представить его Банку России", — отметил он в интервью РБК.

НСПК выступает оператором, через который проходят все операции по картам внутри России, включая платежи старых Visa и Mastercard.

Как работают карты сейчас

Сегодня карты этих систем функционируют исключительно внутри России. Все операции — от снятия наличных до покупок в интернете — проходят по инфраструктуре НСПК.

За рубежом такие карты не работают: международные процессинговые центры прекратили обработку российских транзакций в марте 2022 года.

Параметр До 2022 года После ухода Visa и Mastercard Обслуживание операций Международные центры НСПК Продление сертификатов Visa / Mastercard Российские банки Работа за границей Да Нет Работа в России Да Да Валюта расчётов Любая Только рубль

Возможные ограничения

ЦБ не исключает, что в будущем срок действия карт с истекшими сертификатами всё же будет ограничен. Однако пользователям обещают предупредить заранее, чтобы банки успели заменить карты без неудобств для клиентов.

Банки, в свою очередь, уже предлагают переход на карты "Мир" - национальной платёжной системы, которая полностью независима от зарубежных операторов и работает в 15 странах, включая Беларусь, Казахстан и Турцию.

Плюсы и минусы текущей схемы

Плюсы Минусы Карты продолжают работать без сбоев Нет доступа к международным операциям Пользователи не почувствовали изменений Устаревшие сертификаты повышают риски Банки сохраняют инфраструктуру Необходима постепенная замена карт

FAQ

Моя карта Visa истекла — менять ли её срочно

Нет, если вы используете её в России, карта продолжит работать до официального уведомления банка.

Можно ли расплачиваться за границей

Нет, карты российских банков Visa и Mastercard обслуживаются только внутри страны.

Когда карты заменят

Сроки ещё обсуждаются. ЦБ обещает предупредить заранее, чтобы переход прошёл без проблем.

Мифы и правда

Миф: все карты Visa и Mastercard скоро отключат.

Правда: ЦБ исключил резкие шаги и готовит плавную замену.

Миф: карты с истёкшим сроком опасны.

Правда: банки обновили систему безопасности и продлили действие сертификатов.

Миф: Visa и Mastercard вернулись в Россию.

Правда: международные системы не возобновляли работу; обслуживание ведётся силами НСПК.

2 интересных факта

По данным НСПК, более 30% активных карт в России всё ещё работают под брендами Visa и Mastercard.

Система "Мир" охватывает уже 15 стран и продолжает расширяться.

Исторический контекст

Visa и Mastercard приостановили деятельность в России в марте 2022 года.

В 2023 году все внутренние операции были переведены в НСПК.

В 2025 году ЦБ и банки начали обсуждать сроки окончательного вывода старых карт из оборота.

Таким образом, российская платёжная система успешно удерживает стабильность даже без участия международных брендов, а переход на собственные решения — вопрос времени, но не кризиса.