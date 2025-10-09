Банки готовятся к плавному переходу: что будет с просроченными картами международных систем

Центральный банк России подтвердил, что карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками и формально имеющие истёкший срок действия, по-прежнему работают внутри страны. Регулятор не планирует предпринимать "резкие шаги" по их отключению и готовит плавный переход на новые решения.
Официальный комментарий прозвучал от директора департамента национальной платёжной системы Аллы Бакиной. Она подчеркнула, что после ухода международных систем российские банки и Национальная система платёжных карт (НСПК) обеспечили стабильность всех операций.
"Все нормально, все карты работают. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, и пользователи ничего не почувствовали", — заявила Бакина (ТАСС, 8 октября 2025 года).
По её словам, сейчас Банк России ведёт постоянный диалог с банками и участниками рынка, чтобы замещение карт проходило плавно и безопасно, без шоковых решений.
Когда международные платёжные системы покинули Россию в 2022 году, их карты не были аннулированы. Банки продолжили обслуживать их внутри страны через инфраструктуру НСПК.
Формально срок действия, указанный на карте, истекает через 3-5 лет, но технически она может функционировать дольше — если активен цифровой сертификат безопасности, встроенный в чип.
Ранее продление этих сертификатов обеспечивали Visa и Mastercard. Теперь же этим занимаются российские банки и НСПК (РБК, 1 октября 2025 года).
К концу 2024 года часть сертификатов истекла впервые после ухода международных систем. Тем не менее банки обновили программное обеспечение банкоматов и терминалов, что позволило картам работать без сбоев.
Банк России рассматривает вопрос об ограничении использования старых карт, но только после полной подготовки рынка.
"Важно не просто ограничить срок, а синхронизироваться с банками, чтобы провести плавное замещение", — уточнила Бакина (РБК).
Пока решение о конкретных сроках не принято - обсуждение с участием банков и НСПК продолжается (Forbes, сентябрь 2025 года).
Генеральный директор Национальной системы платёжных карт Дмитрий Дубынин ранее напомнил, что обновление сертификатов — это мера безопасности, а не ограничение для пользователей.
"Ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности. Мы сейчас формируем общее мнение рынка, чтобы представить его Банку России", — отметил он в интервью РБК.
НСПК выступает оператором, через который проходят все операции по картам внутри России, включая платежи старых Visa и Mastercard.
Сегодня карты этих систем функционируют исключительно внутри России. Все операции — от снятия наличных до покупок в интернете — проходят по инфраструктуре НСПК.
За рубежом такие карты не работают: международные процессинговые центры прекратили обработку российских транзакций в марте 2022 года.
|Параметр
|До 2022 года
|После ухода Visa и Mastercard
|Обслуживание операций
|Международные центры
|НСПК
|Продление сертификатов
|Visa / Mastercard
|Российские банки
|Работа за границей
|Да
|Нет
|Работа в России
|Да
|Да
|Валюта расчётов
|Любая
|Только рубль
ЦБ не исключает, что в будущем срок действия карт с истекшими сертификатами всё же будет ограничен. Однако пользователям обещают предупредить заранее, чтобы банки успели заменить карты без неудобств для клиентов.
Банки, в свою очередь, уже предлагают переход на карты "Мир" - национальной платёжной системы, которая полностью независима от зарубежных операторов и работает в 15 странах, включая Беларусь, Казахстан и Турцию.
|Плюсы
|Минусы
|Карты продолжают работать без сбоев
|Нет доступа к международным операциям
|Пользователи не почувствовали изменений
|Устаревшие сертификаты повышают риски
|Банки сохраняют инфраструктуру
|Необходима постепенная замена карт
Нет, если вы используете её в России, карта продолжит работать до официального уведомления банка.
Нет, карты российских банков Visa и Mastercard обслуживаются только внутри страны.
Сроки ещё обсуждаются. ЦБ обещает предупредить заранее, чтобы переход прошёл без проблем.
Миф: все карты Visa и Mastercard скоро отключат.
Правда: ЦБ исключил резкие шаги и готовит плавную замену.
Миф: карты с истёкшим сроком опасны.
Правда: банки обновили систему безопасности и продлили действие сертификатов.
Миф: Visa и Mastercard вернулись в Россию.
Правда: международные системы не возобновляли работу; обслуживание ведётся силами НСПК.
Таким образом, российская платёжная система успешно удерживает стабильность даже без участия международных брендов, а переход на собственные решения — вопрос времени, но не кризиса.
