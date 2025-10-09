От примерочной к бирже: Wildberries начинает новую игру на рынке финтеха

Маркетплейс Wildberries делает первый шаг в инвестиционную сферу. Компания готовит к запуску сервис "WB Копилка", который позволит клиентам вкладывать средства в проекты интернет-торговли через краудфандинг. Минимальная сумма для участия — всего 100 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ПВЗ Ozon и Wildberries

Это первый инвестиционный продукт Wildberries. О планах его запуска рассказал председатель правления "Вайлдберриз Банка" Георгий Горшков на форуме "Финополис-2025".

Инвестиции через приложение

Сервис "WB Копилка" станет частью мобильного приложения маркетплейса. Пользователи смогут инвестировать небольшие суммы в развитие проектов, связанных с электронной коммерцией. По словам Горшкова, Wildberries хочет сделать инвестиции "максимально доступными" и понятными даже для тех, кто раньше никогда не пробовал подобные инструменты.

"Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам", — отметил Георгий Горшков, председатель правления "Вайлдберриз Банка".

Доходность, как уточнил топ-менеджер, будет ориентирована на ключевую ставку ЦБ. При этом конкретный механизм начисления дохода компания пока не раскрывает — он может зависеть от условий каждого конкретного проекта.

В дальнейшем Wildberries рассматривает возможность инвестиций в продавцов, размещающих товары на площадке, но этот сценарий пока находится в стадии проработки.

Кто управляет платформой

Оператором "WB Копилки" станет компания ООО "ВБ Инвест", зарегистрированная в январе 2025 года. В сентябре того же года Банк России включил её в реестр операторов инвестиционных платформ — это обязательное требование для всех организаций, работающих с краудфандингом.

Регистрация в реестре означает, что сервис будет действовать под контролем ЦБ и обязан соблюдать все требования законодательства о защите инвесторов.

Как работает краудфандинг

Краудфандинг (или краудфинансирование) — это коллективное инвестирование в проекты через цифровые платформы. Участники вносят деньги, а инициаторы получают финансирование на развитие бизнеса.

Формы краудфинансирования, по классификации Банка России:

Тип Что это Пример Краудлендинг Займы под процент для конкретного проекта Финансирование расширения склада или закупки товара Краудинвестинг Покупка долей или ценных бумаг компании Участие в капитале стартапа Инвестирование через УЦП Покупка утилитарных цифровых прав (прав на услугу или товар) Предоплата за будущие услуги проекта

В краудфандинге могут участвовать как физические, так и юридические лица. Однако для частных инвесторов установлен лимит: не более 600 тыс. рублей в год на все платформы сразу. Это требование закреплено в федеральном законе №259-ФЗ от 2019 года.

Цифровая экосистема Wildberries

Для Wildberries запуск "WB Копилки" — логичное развитие экосистемы, где уже есть собственный банк и платёжные сервисы. Финансовое направление активно растёт: по данным ЦБ, на 31 августа 2025 года чистая прибыль "Вайлдберриз Банка" составила 35,1 млрд рублей.

В экосистеме компании уже доступны переводы, кредиты и рассрочки, а теперь появится и инструмент инвестирования.

Конкуренция с Ozon

Wildberries выходит на рынок инвестиций почти одновременно с Ozon, который 8 октября 2025 года объявил о запуске собственных продуктов для частных клиентов. Однако подходы компаний различаются.

Параметр Wildberries Ozon Продукт "WB Копилка" УК "Озон Управление активами" Минимальный порог 100 руб. от 1000 руб. Механизм Краудфандинг ПИФы и цифровые финансовые активы Регулирование Оператор инвестплатформы Управляющая компания (в процессе лицензирования) Ориентация Интернет-бизнес и продавцы Wildberries Финансовые активы и недвижимость

По словам генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, компания планирует предлагать клиентам ПИФы, цифровые финансовые активы (ЦФА) и впоследствии брокерские продукты.

"Планируем развивать линейку инструментов для физлиц, в том числе возможность покупать ПИФы рыночных финансовых инструментов и недвижимости, разные виды ЦФА в приложении банка", — отметил Овасапян.

Почему маркетплейсы становятся финтех-компаниями

И Wildberries, и Ozon уже несколько лет развивают собственные банки. По данным Банка России, суммарная доля банков этих экосистем (вместе с "Яндекс Банком”) на рынке онлайн-платежей к 2024 году достигла около 40%, хотя ещё три года назад составляла менее 2%.

По мнению экспертов, маркетплейсы используют главное конкурентное преимущество — огромную клиентскую базу. Пользователи уже доверяют им финансовые операции, поэтому запуск инвестиционных продуктов выглядит логичным.

"У маркетплейсов колоссальный охват и высокий уровень доверия. Они могут быстро масштабировать инвестиционные сервисы за счёт привычных сценариев использования приложений", — отмечают аналитики РБК.

Возможности и ограничения

Потенциал у "WB Копилки" большой, но важно понимать: краудфандинг не равен банковскому вкладу. Доходность здесь выше, но и риски несравнимо больше.

Преимущества Риски Доступный вход — от 100 руб. Нет страхования вкладов Возможность инвестировать в конкретные проекты Риск неудачи проекта и потери средств Прозрачная регуляция со стороны ЦБ Отсутствие гарантированной доходности Инвестиции доступны онлайн Средства неликвидны — нельзя быстро вывести

Таким образом, "WB Копилка" может стать дополнительным инструментом для частных инвесторов, но не заменой депозитам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вкладывать всё в один проект.

Последствие: риск потери капитала.

Альтернатива: распределить сумму между несколькими инициативами.

Ошибка: игнорировать условия платформы.

Последствие: недопонимание сроков выплат.

Альтернатива: внимательно читать договор инвестирования.

Ошибка: ожидать гарантированной прибыли.

Последствие: разочарование и паника при просадках.

Альтернатива: рассматривать инвестиции как долгосрочный инструмент.

А что если проект выстрелит

Если "WB Копилка" станет популярной, Wildberries сможет объединить торговлю и инвестиции в одной экосистеме — редкий пример для российского рынка. А пользователи получат возможность участвовать в развитии реальных бизнесов и получать доход не от спекуляций, а от роста электронной коммерции.

Три интересных факта

Федеральный закон №259-ФЗ "О краудфандинге" вступил в силу в январе 2020 года.

Wildberries стала первым крупным российским маркетплейсом, запустившим краудфандинговый сервис.

Россия не входит в топ-10 стран по объёму рынка краудфандинга, но демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Восточной Европе.

Исторический контекст

Первые платформы краудфинансирования в России появились в 2013 году.

С 2021 года ЦБ начал активно лицензировать операторов инвестплатформ.

В 2024 году банки экосистем Wildberries, Ozon и "Яндекс" заняли почти половину рынка онлайн-платежей.

Таким образом, запуск "WB Копилки" может стать не просто новым шагом для Wildberries, а началом эры, когда каждый покупатель маркетплейса сможет стать инвестором цифровой экономики.