От примерочной к бирже: Wildberries начинает новую игру на рынке финтеха

Маркетплейс Wildberries делает первый шаг в инвестиционную сферу. Компания готовит к запуску сервис "WB Копилка", который позволит клиентам вкладывать средства в проекты интернет-торговли через краудфандинг. Минимальная сумма для участия — всего 100 рублей.
Это первый инвестиционный продукт Wildberries. О планах его запуска рассказал председатель правления "Вайлдберриз Банка" Георгий Горшков на форуме "Финополис-2025".
Сервис "WB Копилка" станет частью мобильного приложения маркетплейса. Пользователи смогут инвестировать небольшие суммы в развитие проектов, связанных с электронной коммерцией. По словам Горшкова, Wildberries хочет сделать инвестиции "максимально доступными" и понятными даже для тех, кто раньше никогда не пробовал подобные инструменты.
"Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам", — отметил Георгий Горшков, председатель правления "Вайлдберриз Банка".
Доходность, как уточнил топ-менеджер, будет ориентирована на ключевую ставку ЦБ. При этом конкретный механизм начисления дохода компания пока не раскрывает — он может зависеть от условий каждого конкретного проекта.
В дальнейшем Wildberries рассматривает возможность инвестиций в продавцов, размещающих товары на площадке, но этот сценарий пока находится в стадии проработки.
Оператором "WB Копилки" станет компания ООО "ВБ Инвест", зарегистрированная в январе 2025 года. В сентябре того же года Банк России включил её в реестр операторов инвестиционных платформ — это обязательное требование для всех организаций, работающих с краудфандингом.
Регистрация в реестре означает, что сервис будет действовать под контролем ЦБ и обязан соблюдать все требования законодательства о защите инвесторов.
Краудфандинг (или краудфинансирование) — это коллективное инвестирование в проекты через цифровые платформы. Участники вносят деньги, а инициаторы получают финансирование на развитие бизнеса.
Формы краудфинансирования, по классификации Банка России:
|Тип
|Что это
|Пример
|Краудлендинг
|Займы под процент для конкретного проекта
|Финансирование расширения склада или закупки товара
|Краудинвестинг
|Покупка долей или ценных бумаг компании
|Участие в капитале стартапа
|Инвестирование через УЦП
|Покупка утилитарных цифровых прав (прав на услугу или товар)
|Предоплата за будущие услуги проекта
В краудфандинге могут участвовать как физические, так и юридические лица. Однако для частных инвесторов установлен лимит: не более 600 тыс. рублей в год на все платформы сразу. Это требование закреплено в федеральном законе №259-ФЗ от 2019 года.
Для Wildberries запуск "WB Копилки" — логичное развитие экосистемы, где уже есть собственный банк и платёжные сервисы. Финансовое направление активно растёт: по данным ЦБ, на 31 августа 2025 года чистая прибыль "Вайлдберриз Банка" составила 35,1 млрд рублей.
В экосистеме компании уже доступны переводы, кредиты и рассрочки, а теперь появится и инструмент инвестирования.
Wildberries выходит на рынок инвестиций почти одновременно с Ozon, который 8 октября 2025 года объявил о запуске собственных продуктов для частных клиентов. Однако подходы компаний различаются.
|Параметр
|Wildberries
|Ozon
|Продукт
|"WB Копилка"
|УК "Озон Управление активами"
|Минимальный порог
|100 руб.
|от 1000 руб.
|Механизм
|Краудфандинг
|ПИФы и цифровые финансовые активы
|Регулирование
|Оператор инвестплатформы
|Управляющая компания (в процессе лицензирования)
|Ориентация
|Интернет-бизнес и продавцы Wildberries
|Финансовые активы и недвижимость
По словам генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, компания планирует предлагать клиентам ПИФы, цифровые финансовые активы (ЦФА) и впоследствии брокерские продукты.
"Планируем развивать линейку инструментов для физлиц, в том числе возможность покупать ПИФы рыночных финансовых инструментов и недвижимости, разные виды ЦФА в приложении банка", — отметил Овасапян.
И Wildberries, и Ozon уже несколько лет развивают собственные банки. По данным Банка России, суммарная доля банков этих экосистем (вместе с "Яндекс Банком”) на рынке онлайн-платежей к 2024 году достигла около 40%, хотя ещё три года назад составляла менее 2%.
По мнению экспертов, маркетплейсы используют главное конкурентное преимущество — огромную клиентскую базу. Пользователи уже доверяют им финансовые операции, поэтому запуск инвестиционных продуктов выглядит логичным.
"У маркетплейсов колоссальный охват и высокий уровень доверия. Они могут быстро масштабировать инвестиционные сервисы за счёт привычных сценариев использования приложений", — отмечают аналитики РБК.
Потенциал у "WB Копилки" большой, но важно понимать: краудфандинг не равен банковскому вкладу. Доходность здесь выше, но и риски несравнимо больше.
|Преимущества
|Риски
|Доступный вход — от 100 руб.
|Нет страхования вкладов
|Возможность инвестировать в конкретные проекты
|Риск неудачи проекта и потери средств
|Прозрачная регуляция со стороны ЦБ
|Отсутствие гарантированной доходности
|Инвестиции доступны онлайн
|Средства неликвидны — нельзя быстро вывести
Таким образом, "WB Копилка" может стать дополнительным инструментом для частных инвесторов, но не заменой депозитам.
Ошибка: вкладывать всё в один проект.
Последствие: риск потери капитала.
Альтернатива: распределить сумму между несколькими инициативами.
Ошибка: игнорировать условия платформы.
Последствие: недопонимание сроков выплат.
Альтернатива: внимательно читать договор инвестирования.
Ошибка: ожидать гарантированной прибыли.
Последствие: разочарование и паника при просадках.
Альтернатива: рассматривать инвестиции как долгосрочный инструмент.
Если "WB Копилка" станет популярной, Wildberries сможет объединить торговлю и инвестиции в одной экосистеме — редкий пример для российского рынка. А пользователи получат возможность участвовать в развитии реальных бизнесов и получать доход не от спекуляций, а от роста электронной коммерции.
Таким образом, запуск "WB Копилки" может стать не просто новым шагом для Wildberries, а началом эры, когда каждый покупатель маркетплейса сможет стать инвестором цифровой экономики.
