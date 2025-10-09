Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы растут не в зале, а после — но только если вы не нарушаете эти простые правила
Перестроился в тоннеле и жду штраф: тревога оказалась пустой — вот почему
Бесплатный розарий своими руками: осенняя обрезка превращается в золото — без лишних затрат
Миниатюрные, но громкие: эти винтажные сумки возвращают моду на изящество
Кулинарный Голливуд: почему звезда вечера — вовсе не основное блюдо
Тараканы возвращаются, даже если дома стерильно? Как избавиться от них без химии и паники
Не выдумка из мультфильма: как выглядит настоящая чучундра, и где она живёт
Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери
Машина не двигается с места: стояночный тормоз мстит за забытое внимание владельца

От примерочной к бирже: Wildberries начинает новую игру на рынке финтеха

8:38
Экономика

Маркетплейс Wildberries делает первый шаг в инвестиционную сферу. Компания готовит к запуску сервис "WB Копилка", который позволит клиентам вкладывать средства в проекты интернет-торговли через краудфандинг. Минимальная сумма для участия — всего 100 рублей.

ПВЗ Ozon и Wildberries
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПВЗ Ozon и Wildberries

Это первый инвестиционный продукт Wildberries. О планах его запуска рассказал председатель правления "Вайлдберриз Банка" Георгий Горшков на форуме "Финополис-2025".

Инвестиции через приложение

Сервис "WB Копилка" станет частью мобильного приложения маркетплейса. Пользователи смогут инвестировать небольшие суммы в развитие проектов, связанных с электронной коммерцией. По словам Горшкова, Wildberries хочет сделать инвестиции "максимально доступными" и понятными даже для тех, кто раньше никогда не пробовал подобные инструменты.

"Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам", — отметил Георгий Горшков, председатель правления "Вайлдберриз Банка".

Доходность, как уточнил топ-менеджер, будет ориентирована на ключевую ставку ЦБ. При этом конкретный механизм начисления дохода компания пока не раскрывает — он может зависеть от условий каждого конкретного проекта.

В дальнейшем Wildberries рассматривает возможность инвестиций в продавцов, размещающих товары на площадке, но этот сценарий пока находится в стадии проработки.

Кто управляет платформой

Оператором "WB Копилки" станет компания ООО "ВБ Инвест", зарегистрированная в январе 2025 года. В сентябре того же года Банк России включил её в реестр операторов инвестиционных платформ — это обязательное требование для всех организаций, работающих с краудфандингом.

Регистрация в реестре означает, что сервис будет действовать под контролем ЦБ и обязан соблюдать все требования законодательства о защите инвесторов.

Как работает краудфандинг

Краудфандинг (или краудфинансирование) — это коллективное инвестирование в проекты через цифровые платформы. Участники вносят деньги, а инициаторы получают финансирование на развитие бизнеса.

Формы краудфинансирования, по классификации Банка России:

Тип Что это Пример
Краудлендинг Займы под процент для конкретного проекта Финансирование расширения склада или закупки товара
Краудинвестинг Покупка долей или ценных бумаг компании Участие в капитале стартапа
Инвестирование через УЦП Покупка утилитарных цифровых прав (прав на услугу или товар) Предоплата за будущие услуги проекта

В краудфандинге могут участвовать как физические, так и юридические лица. Однако для частных инвесторов установлен лимит: не более 600 тыс. рублей в год на все платформы сразу. Это требование закреплено в федеральном законе №259-ФЗ от 2019 года.

Цифровая экосистема Wildberries

Для Wildberries запуск "WB Копилки" — логичное развитие экосистемы, где уже есть собственный банк и платёжные сервисы. Финансовое направление активно растёт: по данным ЦБ, на 31 августа 2025 года чистая прибыль "Вайлдберриз Банка" составила 35,1 млрд рублей.

В экосистеме компании уже доступны переводы, кредиты и рассрочки, а теперь появится и инструмент инвестирования.

Конкуренция с Ozon

Wildberries выходит на рынок инвестиций почти одновременно с Ozon, который 8 октября 2025 года объявил о запуске собственных продуктов для частных клиентов. Однако подходы компаний различаются.

Параметр Wildberries Ozon
Продукт "WB Копилка" УК "Озон Управление активами"
Минимальный порог 100 руб. от 1000 руб.
Механизм Краудфандинг ПИФы и цифровые финансовые активы
Регулирование Оператор инвестплатформы Управляющая компания (в процессе лицензирования)
Ориентация Интернет-бизнес и продавцы Wildberries Финансовые активы и недвижимость

По словам генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, компания планирует предлагать клиентам ПИФы, цифровые финансовые активы (ЦФА) и впоследствии брокерские продукты.

"Планируем развивать линейку инструментов для физлиц, в том числе возможность покупать ПИФы рыночных финансовых инструментов и недвижимости, разные виды ЦФА в приложении банка", — отметил Овасапян.

Почему маркетплейсы становятся финтех-компаниями

И Wildberries, и Ozon уже несколько лет развивают собственные банки. По данным Банка России, суммарная доля банков этих экосистем (вместе с "Яндекс Банком”) на рынке онлайн-платежей к 2024 году достигла около 40%, хотя ещё три года назад составляла менее 2%.

По мнению экспертов, маркетплейсы используют главное конкурентное преимущество — огромную клиентскую базу. Пользователи уже доверяют им финансовые операции, поэтому запуск инвестиционных продуктов выглядит логичным.

"У маркетплейсов колоссальный охват и высокий уровень доверия. Они могут быстро масштабировать инвестиционные сервисы за счёт привычных сценариев использования приложений", — отмечают аналитики РБК.

Возможности и ограничения

Потенциал у "WB Копилки" большой, но важно понимать: краудфандинг не равен банковскому вкладу. Доходность здесь выше, но и риски несравнимо больше.

Преимущества Риски
Доступный вход — от 100 руб. Нет страхования вкладов
Возможность инвестировать в конкретные проекты Риск неудачи проекта и потери средств
Прозрачная регуляция со стороны ЦБ Отсутствие гарантированной доходности
Инвестиции доступны онлайн Средства неликвидны — нельзя быстро вывести

Таким образом, "WB Копилка" может стать дополнительным инструментом для частных инвесторов, но не заменой депозитам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вкладывать всё в один проект.
    Последствие: риск потери капитала.
    Альтернатива: распределить сумму между несколькими инициативами.

  • Ошибка: игнорировать условия платформы.
    Последствие: недопонимание сроков выплат.
    Альтернатива: внимательно читать договор инвестирования.

  • Ошибка: ожидать гарантированной прибыли.
    Последствие: разочарование и паника при просадках.
    Альтернатива: рассматривать инвестиции как долгосрочный инструмент.

А что если проект выстрелит

Если "WB Копилка" станет популярной, Wildberries сможет объединить торговлю и инвестиции в одной экосистеме — редкий пример для российского рынка. А пользователи получат возможность участвовать в развитии реальных бизнесов и получать доход не от спекуляций, а от роста электронной коммерции.

Три интересных факта

  • Федеральный закон №259-ФЗ "О краудфандинге" вступил в силу в январе 2020 года.
  • Wildberries стала первым крупным российским маркетплейсом, запустившим краудфандинговый сервис.
  • Россия не входит в топ-10 стран по объёму рынка краудфандинга, но демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Восточной Европе.

Исторический контекст

  • Первые платформы краудфинансирования в России появились в 2013 году.
  • С 2021 года ЦБ начал активно лицензировать операторов инвестплатформ.
  • В 2024 году банки экосистем Wildberries, Ozon и "Яндекс" заняли почти половину рынка онлайн-платежей.

Таким образом, запуск "WB Копилки" может стать не просто новым шагом для Wildberries, а началом эры, когда каждый покупатель маркетплейса сможет стать инвестором цифровой экономики.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Еда и рецепты
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике
Забудьте Санторини: есть место в Греции, которое вы обязаны посетить ради его уникальных вкусов
Когда небо открывает глаза: 11 встреч с НЛО, после которых человечество уже не спит спокойно
Машина не двигается с места: стояночный тормоз мстит за забытое внимание владельца
Электрический флагман вернулся к классике: Tesla Model 3 снова с подрулевым переключателем и камерой
Друзья навсегда: зачем Клуни и Питт спустя 17 лет возвращаются в новом Оушене
Что ешь — так и болеешь: простуда держится дольше из-за коварных привычек за столом
Цена вопроса: Дмитрий Нагиев раскрыл, что заставляет его соглашаться на роли в кино
Оплатил покупку чужой картой — и стал преступником: вот почему это запрещено законом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.