Финансовая мина замедленного действия? Краткосрочные депозиты захватили банки

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля краткосрочных депозитов в общем объёме рублевых сбережений граждан в российских банках достигла рекордно высокого уровня, составив 30%.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

За год объём вкладов со сроком до полугода увеличился на 60%, достигнув отметки в 16 трлн рублей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,9 трлн рублей. Общий объём депозитных портфелей банков приблизился к 58 трлн рублей, что почти на четверть превышает прошлогодние значения.

Риски для экономики

Подобная концентрация краткосрочных средств создаёт потенциальные риски для стабильного экономического развития страны. В некоторых крупных банках ситуация выглядит еще более выраженной. В Совкомбанке 75% депозитного портфеля составляют краткосрочные вклады, в ВТБ — 55%, в банке "Дом.рф" — 44%, в "Новикоме" — 41%, а в Почта банке — 33%. По словам Анны Камбуловой из Совкомбанка, наиболее востребованными сейчас являются трехмесячные депозиты, пишут Известия.

Причины выбора краткосрочных вкладов и мнение ЦБ

Регулятор объясняет предпочтение краткосрочных вкладов ожиданиями вкладчиков относительно снижения ключевой ставки. Ставки по таким вкладам обычно выше, чем по долгосрочным, что и стимулирует россиян размещать средства на короткий срок. В Центробанке не видят серьезных угроз, так как большинство краткосрочных депозитов после окончания срока продлеваются, а запас ликвидных активов банков оценивается примерно в 27 трлн рублей на начало сентября.

Мнение экспертов о рисках

Экономист Андрей Бархота подчёркивает, что преобладание краткосрочных пассивов создает риски для ликвидности банковской системы и ограничивает возможности банков направлять сбережения в долгосрочные инвестиционные проекты. Борис Копейкин отмечает, что без долгосрочной ресурсной базы невозможно кредитование крупных проектов, необходимых для экономического роста.

Трансформация сроков и риски ликвидности

Олег Абелев из "Риком-траст" указывает на то, что банки привлекают средства у населения на короткий срок, а кредитуют бизнес и граждан на более длительный. Эта трансформация увеличивает риски ликвидности и приводит к повышению ставок по долгосрочным кредитам, ужесточая требования к заемщикам.

Прогнозы по ключевой ставке

Андрей Бархота считает, что доля краткосрочных вкладов существенно снизится только при снижении ключевой ставки ЦБ ниже 14%. Василий Кутьин предполагает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 17% годовых на заседании в конце октября.