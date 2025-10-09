Финансовая мина замедленного действия? Краткосрочные депозиты захватили банки

Доля краткосрочных депозитов в общем объёме рублевых сбережений граждан в российских банках достигла рекордно высокого уровня, составив 30%.
За год объём вкладов со сроком до полугода увеличился на 60%, достигнув отметки в 16 трлн рублей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,9 трлн рублей. Общий объём депозитных портфелей банков приблизился к 58 трлн рублей, что почти на четверть превышает прошлогодние значения.
Подобная концентрация краткосрочных средств создаёт потенциальные риски для стабильного экономического развития страны. В некоторых крупных банках ситуация выглядит еще более выраженной. В Совкомбанке 75% депозитного портфеля составляют краткосрочные вклады, в ВТБ — 55%, в банке "Дом.рф" — 44%, в "Новикоме" — 41%, а в Почта банке — 33%. По словам Анны Камбуловой из Совкомбанка, наиболее востребованными сейчас являются трехмесячные депозиты, пишут Известия.
Регулятор объясняет предпочтение краткосрочных вкладов ожиданиями вкладчиков относительно снижения ключевой ставки. Ставки по таким вкладам обычно выше, чем по долгосрочным, что и стимулирует россиян размещать средства на короткий срок. В Центробанке не видят серьезных угроз, так как большинство краткосрочных депозитов после окончания срока продлеваются, а запас ликвидных активов банков оценивается примерно в 27 трлн рублей на начало сентября.
Экономист Андрей Бархота подчёркивает, что преобладание краткосрочных пассивов создает риски для ликвидности банковской системы и ограничивает возможности банков направлять сбережения в долгосрочные инвестиционные проекты. Борис Копейкин отмечает, что без долгосрочной ресурсной базы невозможно кредитование крупных проектов, необходимых для экономического роста.
Олег Абелев из "Риком-траст" указывает на то, что банки привлекают средства у населения на короткий срок, а кредитуют бизнес и граждан на более длительный. Эта трансформация увеличивает риски ликвидности и приводит к повышению ставок по долгосрочным кредитам, ужесточая требования к заемщикам.
Андрей Бархота считает, что доля краткосрочных вкладов существенно снизится только при снижении ключевой ставки ЦБ ниже 14%. Василий Кутьин предполагает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 17% годовых на заседании в конце октября.
