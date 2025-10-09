Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Платёжная революция? Банкиры готовы создать конкурента Миру

Экономика

Финансисты выразили готовность к разработке новой платформы для проведения расчетов, которая могла бы стать дополнением к функционирующей системе "Мир".

Новая платёжная платформа на горизонте

Центробанк не стал категорически отвергать данное предложение, хотя и не выразил уверенности в её целесообразности. По предположениям рыночных экспертов, вероятно, новая разработка не будет базироваться на использовании банковских карт. Аналитики восприняли инициативу сдержанно, прогнозируя усиление соперничества с цифровым рублем и международными платежными инструментами в скором времени.

8 октября на сессии "Финополиса" управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский выдвинул идею о создании альтернативной платежной системы, противостоящей "Миру", разработанной по инициативе Центробанка.

Данному заявлению предшествовали активные дебаты о конкуренции на российском рынке платежей, во время которых часто поднимался вопрос о едином QR-коде, оператором которого назначена НСПК (подразделение ЦБ).

 Реакция главы Банка России

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, отреагировала на озвученную идею без особого воодушевления.

"Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет", — сказала она.

Наряду с этим Набиуллина заметила, что было бы рациональнее усовершенствовать недостатки имеющейся платежной системы, например, в области тарифов, и сделать её более открытой для всех участников, пишет "Ъ".

