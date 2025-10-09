Платёжная революция? Банкиры готовы создать конкурента Миру

Финансисты выразили готовность к разработке новой платформы для проведения расчетов, которая могла бы стать дополнением к функционирующей системе "Мир".
Центробанк не стал категорически отвергать данное предложение, хотя и не выразил уверенности в её целесообразности. По предположениям рыночных экспертов, вероятно, новая разработка не будет базироваться на использовании банковских карт. Аналитики восприняли инициативу сдержанно, прогнозируя усиление соперничества с цифровым рублем и международными платежными инструментами в скором времени.
8 октября на сессии "Финополиса" управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский выдвинул идею о создании альтернативной платежной системы, противостоящей "Миру", разработанной по инициативе Центробанка.
Данному заявлению предшествовали активные дебаты о конкуренции на российском рынке платежей, во время которых часто поднимался вопрос о едином QR-коде, оператором которого назначена НСПК (подразделение ЦБ).
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, отреагировала на озвученную идею без особого воодушевления.
"Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет", — сказала она.
Наряду с этим Набиуллина заметила, что было бы рациональнее усовершенствовать недостатки имеющейся платежной системы, например, в области тарифов, и сделать её более открытой для всех участников, пишет "Ъ".
