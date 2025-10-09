Ноябрьские заморозки для семейного бюджета: цены на какие продукты готовятся к взлёту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Экономика

В конце осени 2025 года россиянам следует готовиться к увеличению стоимости основных продуктов питания.

продукты питания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
продукты питания

Прогнозы финансового аналитика

Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский из Pronline предупреждает о возможном удвоении темпов месячной инфляции в ноябре по сравнению с показателями начала осени.

Ключевые факторы роста цен

Ключевые факторы, обусловливающие рост цен, — снижение курса рубля и увеличение затрат на логистику. По мнению специалиста, их влияние станет наиболее ощутимым именно к ноябрю. Особенно заметно вырастут цены на товары, в себестоимости которых высока доля транспортных расходов, пишет Газета.Ru.

Оценки роста цен на продукты

По оценкам эксперта, месячный рост цен на молочную продукцию и хлебобулочные изделия может колебаться в пределах 1,5-2%. Овощи и фрукты подорожают на 3-5% в течение месяца.

Трепольский также отмечает, что к ноябрю сезонный фактор, связанный со сбором урожая, перестанет оказывать сдерживающее влияние на цены. На прилавки начнут поступать овощи и фрукты из хранилищ, что повлечет за собой дополнительные затраты на их содержание. В годовом исчислении рост цен в данной категории товаров может достичь 15-20%.

Уровни инфляции

Прогнозируется, что общий уровень инфляции в ноябре составит 0,8-1,2%, в то время как в предыдущем месяце этот показатель находился на уровне 0,4-0,6%. Финансист добавил, что годовая инфляция, по всей видимости, достигнет 7-8%, что соответствует прогнозам Центробанка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
