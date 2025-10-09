Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему
Она не любит опрыскиваний, но пьёт влагу глазами: как ухаживать за бархатной красавицей
Три лекарства — и мёртвый автобрелок оживёт: без сервиса, паники и проводов

Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру

1:37
Экономика

В российской розничной торговле в категории "икра" лидирующую позицию занимает красная икра, обеспечивая почти 50% от общего объёма продаж.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

Прошлогодние показатели были ниже

Однако в предыдущем году наблюдалось снижение покупательского интереса, обусловленное высокой стоимостью продукта. Согласно информации от Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в текущем, 2025 году, объёмы добычи лососевых превысили прошлогодние показатели примерно в полтора раза, что привело к стабилизации цен. В связи с этим, представители отрасли выражают надежду на восстановление положительной динамики продаж.

Новогодний стол с красной икрой

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что ближе к концу года ситуация на рынке может измениться. Основной пик продаж красной икры традиционно приходится на период подготовки к Новому году, и в этом году прогнозируется увеличение объёмов реализации по сравнению с 2024 годом, который был отмечен рекордно низкими показателями.

Планку держит

По данным, предоставленным исследовательской компанией "Нильсен", красная икра продолжает удерживать лидерство по продажам среди других видов икры в российских торговых сетях FMCG. За период с сентября 2024 года по август 2025 года на ее долю пришлось 48,5% денежного оборота в данной категории продукции, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Последние материалы
Бессмертная медуза, ящерица-Иисус и спящие на полмозга киты: эволюция явно переборщила с фантазией
Чистая голова — грязный миф: почему ежедневное мытьё не делает волосы здоровее
Каждая тренировка продлевает жизнь: доказано наукой — движение меняет биологический возраст
Физика против мифов: археологи раскрыли 800-летний секрет передвижения моаи
Вдохновивший Моне и Дебюсси: остров во Франции, куда бегут от суеты и толп туристов
Осень включила режим выжить: как не утонуть в апатии, когда день короче сна
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
Заочная казнь или шоу: как Татьяна Лазарева* отреагировала на новость о своём приговоре
Яркие как сокровища, дорогие как жизнь: почему пираты берегли попугаев больше, чем людей
Миллионы на песке: сколько стоит настоящая роскошь под турецким солнцем и кто может себе позволить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.