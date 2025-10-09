Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру

Экономика

В российской розничной торговле в категории "икра" лидирующую позицию занимает красная икра, обеспечивая почти 50% от общего объёма продаж.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная икра

Прошлогодние показатели были ниже

Однако в предыдущем году наблюдалось снижение покупательского интереса, обусловленное высокой стоимостью продукта. Согласно информации от Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в текущем, 2025 году, объёмы добычи лососевых превысили прошлогодние показатели примерно в полтора раза, что привело к стабилизации цен. В связи с этим, представители отрасли выражают надежду на восстановление положительной динамики продаж.

Новогодний стол с красной икрой

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что ближе к концу года ситуация на рынке может измениться. Основной пик продаж красной икры традиционно приходится на период подготовки к Новому году, и в этом году прогнозируется увеличение объёмов реализации по сравнению с 2024 годом, который был отмечен рекордно низкими показателями.

Планку держит

По данным, предоставленным исследовательской компанией "Нильсен", красная икра продолжает удерживать лидерство по продажам среди других видов икры в российских торговых сетях FMCG. За период с сентября 2024 года по август 2025 года на ее долю пришлось 48,5% денежного оборота в данной категории продукции, пишет "Агроэксперт".