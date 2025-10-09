Передел рынка недвижимости: россияне переключились на Европу

Экономика

За первые три квартала текущего года наблюдается переориентация спроса на недвижимость среди российских граждан в сторону европейских государств, преимущественно входящих в Шенгенскую зону.

Фото: by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Европейский рынок в приоритете

По данным агентства Intermark Global, специализирующегося на зарубежной недвижимости, подобная тенденция фиксируется впервые с 2022 года. Аналитики отмечают, что в период с января по сентябрь 2025 года 41% сделок по приобретению жилья россиянами пришлось на европейское направление, что на 11 процентных пунктов превышает аналогичный показатель за 2024 год, пишут Известия.

Растёт заинтересованность россиян в приобретении недвижимости с целью получения вида на жительство: в 2025 году таких сделок было 54%, в то время как в прошлом году — 48%.

Другие направления

Второе место по популярности занимают страны Юго-Восточной Азии (32%), а третье — Ближний Восток (17%). Турция остаётся на четвёртой позиции с долей в 6%.

Требования к качеству объектов и локаций

Покупатели стали предъявлять более высокие требования к качеству объектов и локаций, что привело к увеличению среднего чека сделки на 27%. Интерес смещается в сторону более престижных и дорогих проектов.