Эксперимент близится к финалу? Судьба самозанятых на весах правосудия

Совет Федерации обратился к правительству с инициативой о проведении анализа результатов действующего "эксперимента с самозанятыми".
Цель — оценить целесообразность его досрочного завершения, предлагая установить датой окончания 2026 год вместо изначально запланированного 2028-го.
Данное предложение стало результатом обсуждений в верхней палате парламента в рамках "правительственного часа" с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, состоявшегося 23 сентября.
В ходе обсуждения Решетников подчеркнул необходимость комплексного подхода к налогообложению малого бизнеса. Он отметил, что вопрос касается не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей, которые также оказывают аналогичные услуги, однако имеют значительно более высокие лимиты дохода — до 60 млн рублей, в отличие от 2 млн рублей у самозанятых, пишут "Ведомости".
Напомним, льготный налоговый режим для самозанятых был введён в 2019 году. Согласно действующим правилам, самозанятые уплачивают налог по ставке 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 4% при работе с физическими лицами.
