Эксперимент близится к финалу? Судьба самозанятых на весах правосудия

1:27
Экономика

Совет Федерации обратился к правительству с инициативой о проведении анализа результатов действующего "эксперимента с самозанятыми".

Мужчина сидит за ноутбуком
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина сидит за ноутбуком

Эксперимент могут "свернуть"

Цель — оценить целесообразность его досрочного завершения, предлагая установить датой окончания 2026 год вместо изначально запланированного 2028-го.

Данное предложение стало результатом обсуждений в верхней палате парламента в рамках "правительственного часа" с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, состоявшегося 23 сентября.

Расширение налогового режима: взгляд Минэкономразвития

В ходе обсуждения Решетников подчеркнул необходимость комплексного подхода к налогообложению малого бизнеса. Он отметил, что вопрос касается не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей, которые также оказывают аналогичные услуги, однако имеют значительно более высокие лимиты дохода — до 60 млн рублей, в отличие от 2 млн рублей у самозанятых, пишут "Ведомости".

Напомним, льготный налоговый режим для самозанятых был введён в 2019 году. Согласно действующим правилам, самозанятые уплачивают налог по ставке 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 4% при работе с физическими лицами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
