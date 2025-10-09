Микросхемы раздора: США обеспокоены поставками оборудования в Китай

Американские законодатели призывают к введению более строгих запретов на поставки оборудования для производства микросхем в Китай.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микрочип на кончике пальца

Расследование показало, что в прошлом году китайские производители микросхем закупили высокотехнологичное оборудование на сумму 38 миллиардов долларов.

Отчёт о закупках

Согласно отчету, опубликованному специальным комитетом Палаты представителей США по Китаю, производители оборудования за пределами США продавали его китайским компаниям, несмотря на ограничения для американских компаний.

Рост объёмов поставок

В 2022 году покупки китайских компаний выросли на 66%, составив 38 миллиардов долларов. На пятерых ведущих поставщиков оборудования (Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron) пришлась почти 39% совокупных продаж.

Последствия для прав человека

Комитет сообщает, что такие продажи сделали Китай более конкурентоспособным в производстве полупроводников, что имеет серьезные последствия для прав человека и демократических ценностей по всему миру.

Снижение продаж

Марк Догерти, президент американского подразделения Tokyo Electron, заявил, что продажи компании в Китае начали снижаться из-за новых правил. Он также отметил важность координации между правительствами США и Японии.

Опасные китайские компании

Комитет выразил особую обеспокоенность тремя китайскими компаниями, ставшими крупными заказчиками, — SwaySure Technology Co, Shenzhen Pengxinxu Technology Co и SiEn (Циндао) Integrated Circuits Co — в контексте безопасности.