Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вокруг света за 29 дней: как увидеть Мачу-Пикчу, Антарктиду, и Пирамиды на борту люксового самолёта
Зимняя бледность — не от мороза, а от света: витамин D возвращает коже жизнь
Вес — лишь вершина айсберга: что скрывают цифры на весах и как узнать реальное состояние тела
Жёсткий ультиматум продюсера Тату: Лена Катина оказалась перед тяжёлым выбором перед съёмками клипа
Печень не выдержала сладкой лжи: как диетические напитки доводят до больницы
Тренажёрный зал уже не тот: привычные гантели уходят в прошлое, и вот что приходит взамен
Таинственные синяки без удара: тело шепчет о скрытой болезни, которая может стоить жизни
Тайна 3I/ATLAS: что скрывает межзвёздный посланник
Жизнь после разрыва: почему Слава продаёт элитное жильё в центре столицы

Микросхемы раздора: США обеспокоены поставками оборудования в Китай

1:48
Экономика

Американские законодатели призывают к введению более строгих запретов на поставки оборудования для производства микросхем в Китай.

Микрочип на кончике пальца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Микрочип на кончике пальца

Расследование показало, что в прошлом году китайские производители микросхем закупили высокотехнологичное оборудование на сумму 38 миллиардов долларов.

Отчёт о закупках

Согласно отчету, опубликованному специальным комитетом Палаты представителей США по Китаю, производители оборудования за пределами США продавали его китайским компаниям, несмотря на ограничения для американских компаний.

Рост объёмов поставок

В 2022 году покупки китайских компаний выросли на 66%, составив 38 миллиардов долларов. На пятерых ведущих поставщиков оборудования (Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron) пришлась почти 39% совокупных продаж.

Последствия для прав человека

Комитет сообщает, что такие продажи сделали Китай более конкурентоспособным в производстве полупроводников, что имеет серьезные последствия для прав человека и демократических ценностей по всему миру.

Снижение продаж

Марк Догерти, президент американского подразделения Tokyo Electron, заявил, что продажи компании в Китае начали снижаться из-за новых правил. Он также отметил важность координации между правительствами США и Японии.

Опасные китайские компании

Комитет выразил особую обеспокоенность тремя китайскими компаниями, ставшими крупными заказчиками, — SwaySure Technology Co, Shenzhen Pengxinxu Technology Co и SiEn (Циндао) Integrated Circuits Co — в контексте безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Последние материалы
Дочь Даны Борисовой сбежала к новой семье: как деревня изменила её жизнь
Ледяной капкан: альтернативный Севморпуть обернулся кошмаром для судоходства
Меньше запретов — больше лёгкости: новая философия детокса без крайностей
Кроссоверы становятся новой валютой: рынок падает, но эти машины держатся лучше золота
Соседи выкапывают крошки, а у вас будут гиганты: секрет двойного урожая лука и моркови
Паэлья — это больше, чем просто блюдо: раскрываем традиции и ритуалы Испании
Недвижимость дешевеет: этот город лидирует по падению цен на студии — стоит ли покупать сейчас?
Туннель в будущее: почему Нобелевская премия 2025 по физике — это больше, чем просто наука
Под покровом лозы: секреты осеннего ухода, которые отличают живой и плодородный куст от мёртвого
Петросян поставил ультиматум Брухуновой: раскрыта причина скандала из-за наследства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.