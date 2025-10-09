Микросхемы раздора: США обеспокоены поставками оборудования в Китай

Американские законодатели призывают к введению более строгих запретов на поставки оборудования для производства микросхем в Китай.
Расследование показало, что в прошлом году китайские производители микросхем закупили высокотехнологичное оборудование на сумму 38 миллиардов долларов.
Согласно отчету, опубликованному специальным комитетом Палаты представителей США по Китаю, производители оборудования за пределами США продавали его китайским компаниям, несмотря на ограничения для американских компаний.
В 2022 году покупки китайских компаний выросли на 66%, составив 38 миллиардов долларов. На пятерых ведущих поставщиков оборудования (Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron) пришлась почти 39% совокупных продаж.
Комитет сообщает, что такие продажи сделали Китай более конкурентоспособным в производстве полупроводников, что имеет серьезные последствия для прав человека и демократических ценностей по всему миру.
Марк Догерти, президент американского подразделения Tokyo Electron, заявил, что продажи компании в Китае начали снижаться из-за новых правил. Он также отметил важность координации между правительствами США и Японии.
Комитет выразил особую обеспокоенность тремя китайскими компаниями, ставшими крупными заказчиками, — SwaySure Technology Co, Shenzhen Pengxinxu Technology Co и SiEn (Циндао) Integrated Circuits Co — в контексте безопасности.
