Ледяной капкан: альтернативный Севморпуть обернулся кошмаром для судоходства

1:42
Экономика

Страны Запада развивают свой альтернативный Северный морской путь, который огибает США и Канаду и соединяет Тихий и Атлантический океаны. Однако суда сталкиваются с проблемами — многие садятся на мель, пишет EADaily.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Судно Thamesborg

Тем временем голландский оператор Wagenborg пытается снять с мели свое грузовое судно Thamesborg, которое село на мель более месяца назад. Компания сообщила, что для решения проблемы пришлось пригнать ледокол из Эстонии.

 Перевозка груза

Чтобы облегчить Thamesborg, за последние две недели с судна было перевезено 4000 тонн груза на грузовые суда Silver Copenhagen и Nunalik. Если потребуется, возможно, будет снят и дополнительный груз.

Проблемы с балластными цистернами

Некоторые балластные цистерны судна были повреждены во время посадки на мель. Эти цистерны, которые были пустыми, сейчас заполнены морской водой, что создает дополнительные трудности, как сообщил представитель Wagenborg, Дэвид Солсбери.

Риск образования льда

Компании сейчас сталкиваются с риском, что с наступлением холодов может начаться образование льда, и судно не удастся снять с мели вовремя. Все ресурсы и энергия компании направлены на успешное решение этой проблемы.

 Ледовые условия

Старший ледовый синоптик Канадской ледовой службы Кевин Татрин, отметил, что к югу от судна плавает несколько айсбергов, примерно в 100 морских милях, что также создает дополнительные сложности для операций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
