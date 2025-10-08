Семейное дело превратилось в триумф: пчеловодческая династия из Индии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Экономика

Риту Капур Сури, продолжая семейную традицию, подняла индийское пчеловодство на международный уровень. Унаследовав страсть к пчёлам от отца Джагджита Сингха Капура, Риту превратила свое детское увлечение в профессиональную деятельность.

Акациевый мед
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Акациевый мед

Создание Honey Queen Enterprises

После замужества Риту организовала компанию Honey Queen Enterprises в Горайе. Она объединила многолетний опыт с инновационным подходом. Ее бренд, основанный на принципах экологичности и ручного производства мёда, нацелен на улучшение здоровья потребителей.

Голос Индии на международной арене пчеловодства

С 1997 года Риту активно участвует в Апимондии (Международная федерация пчеловодческих объединений), обмениваясь опытом и знаниями на конференциях. С 2009 года она получает награды, включая титул "Королева меда Apimondia World" (2009-2013).

Награды и признание

Риту получила признание за высокое качество своего мёда, завоевав множество наград на конкурсе Apimondia World Beekeeping Awards. Ее продукция, от мёда с орехами до акациевого меда, ежегодно впечатляет международное жюри. Она обладает золотыми, серебряными и бронзовыми наградами в различных категориях, включая "Лучший сорт мёда в мире".

Успехи на 49-й конференции Апимондии

На 49-й конференции Апимондии в Копенгагене в 2025 году Honey Queen Enterprises гордо представляла Индию, получив три награды World Beekeeping Awards, включая золотую за фотографию, серебряную за плакат и бронзовую за тематический фотоальбом.

Наставничество для будущего

Риту рада, что ее дочери разделяют ее интерес к пчелам и активно помогают в работе на пасеке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
