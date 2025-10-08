Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России

Эрик Пичони, американец, проживающий в России, делится своими впечатлениями о стоимости жизни.

Жизнь качественнее и дешевле, чем в США

По его словам, расходы на продукты в России в январе составили 46 908 рублей. Семья часто готовит дома, заказывает еду, и закупает продукты оптом, что является основной статьей расходов. Эрик был удивлен, обнаружив, что, при семье из четырех человек, разница в расходах на продукты не так велика, как в США, где на семью из трех человек уходило 400-450 долларов. При этом, признается он, в России они покупают более свежие и качественные продукты, и рацион разнообразнее.

Питание вне дома: приятные цены

На посещение кафе и ресторанов было потрачено 16 332 рубля, включая "Вкусно — и точка" и суши. Эрик отмечает низкие цены на пиццу (около 7 долларов), что значительно дешевле, чем в США (20 долларов). Прочие расходы (коммунальные услуги, обувь, такси и т. д.) составили 29 168 рублей. В итоге, на питание дома и вне дома ушло 635 долларов, пишет "Царьград".

Сервис и общие впечатления

По словам Эрика, итоговые расходы за месяц составили 92 408 рублей (около 930 долларов). Его шокирует стоимость детского сада в США (950 долларов в месяц). Американец подчеркивает, что в России соотношение цены и качества услуг его приятно удивляет. Уровень сервиса в США, по его мнению, оставляет желать лучшего, особенно учитывая обязательные чаевые.