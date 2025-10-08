Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы считаете белок неправильно. И вот что из-за этого происходит с твоим телом
Остров, которого нет на карте: место, где время остановилось посреди Белого моря
Теотиуакан заговорил спустя века: расшифрован язык, объясняющий исчезновение цивилизации
Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит

Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России

1:56
Экономика

Эрик Пичони, американец, проживающий в России, делится своими впечатлениями о стоимости жизни.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Супермаркет

Жизнь качественнее и дешевле, чем в США

По его словам, расходы на продукты в России в январе составили 46 908 рублей. Семья часто готовит дома, заказывает еду, и закупает продукты оптом, что является основной статьей расходов. Эрик был удивлен, обнаружив, что, при семье из четырех человек, разница в расходах на продукты не так велика, как в США, где на семью из трех человек уходило 400-450 долларов. При этом, признается он, в России они покупают более свежие и качественные продукты, и рацион разнообразнее.

Питание вне дома: приятные цены

На посещение кафе и ресторанов было потрачено 16 332 рубля, включая "Вкусно — и точка" и суши. Эрик отмечает низкие цены на пиццу (около 7 долларов), что значительно дешевле, чем в США (20 долларов). Прочие расходы (коммунальные услуги, обувь, такси и т. д.) составили 29 168 рублей. В итоге, на питание дома и вне дома ушло 635 долларов, пишет "Царьград".

Сервис и общие впечатления

По словам Эрика, итоговые расходы за месяц составили 92 408 рублей (около 930 долларов). Его шокирует стоимость детского сада в США (950 долларов в месяц). Американец подчеркивает, что в России соотношение цены и качества услуг его приятно удивляет. Уровень сервиса в США, по его мнению, оставляет желать лучшего, особенно учитывая обязательные чаевые.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Мальчик или девочка: роковая ошибка при выборе щенка, о которой молчат заводчики
Египетские мастера верили, что любовь сильнее смерти: новое открытие подтверждает это
Эволюция наделила вороний глаз красотой — чтобы млекопитающие платили за ошибку жизнью
Недолго осталось: что Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.