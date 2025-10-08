Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь без цивилизации: кому подойдёт остров Инис-Энлли, где время течёт иначе
Блеск, сливовые губы и золотые ресницы: макияж перестал быть фоном и вернулся в центр внимания
Жизнь — не дорога в гору: Стас Пьеха поделился переживаниями о возрасте
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мозг против тела: кто на самом деле решает, сколько вы будете весить, и можно ли это изменить
Итальянский гастрономический парадокс: свежая или сухая паста? 5 главных отличий
Чем известнее застройщик, тем хитрее его ловушки: главный парадокс рынка новостроек
Сила больше не главное: тренд, который тихо переворачивает мир фитнеса
Почти 200 лет в одних руках: как выглядит живая история в чешском замке

Шатдаун как зеркало власти: когда политика США становится игрой на выживание

4:49
Экономика

В США продолжается политический кризис, вызванный очередным шатдауном — частичной остановкой работы федерального правительства. Сенат уже шестой раз не смог утвердить временное финансирование: ни республиканцы, ни демократы не смогли собрать необходимое большинство голосов. Это противостояние между партиями вновь поставило под угрозу стабильность государственных институтов и зарплаты десятков тысяч сотрудников.

Белый дом закрыт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Белый дом закрыт

Республиканцы предложили собственный вариант закона, ранее одобренный Палатой представителей. При голосовании за него высказались 54 сенатора, против — 45. Демократическая инициатива набрала 47 голосов поддержки при 52 против. Для прохождения каждого документа нужно не менее 60 голосов, и обе инициативы не преодолели этот барьер.

"Вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ", — заявил президент США Дональд Трамп.

Точная программа действий администрации пока не озвучена, однако глава Белого дома допустил, что часть федеральных работников может не получить компенсацию за время вынужденного простоя. Это заявление усилило напряжение среди профсоюзов и рядовых служащих, которые уже выражают недовольство отсутствием ясности.

Почему произошёл шатдаун

Частичная приостановка работы правительства началась 1 октября, ровно в полночь по вашингтонскому времени. Основная причина — невозможность договориться по ключевым статьям бюджета, включая расходы на здравоохранение, социальную поддержку и оборону. Республиканцы настаивают на сокращении ряда программ, демократы считают эти меры угрозой для уязвимых слоёв населения.

Каждая из сторон обвиняет другую в затягивании кризиса. Демократы утверждают, что республиканцы сознательно идут на обострение, чтобы добиться пересмотра политических приоритетов. В свою очередь, республиканцы обвиняют оппонентов в безответственном подходе к финансированию и "раздувании" госрасходов.

Эксперты отмечают, что проблема носит системный характер — бюджетные конфликты в США возникают почти ежегодно, а компромиссы всё сложнее искать в условиях предвыборной борьбы.

Кто продолжает работать

Несмотря на шатдаун, полностью правительство не остановлено. Согласно американскому законодательству, функционировать продолжают структуры, отвечающие за безопасность и внешнюю политику — министерство обороны, внутренней безопасности, Госдепартамент. Работают и те службы, чья деятельность направлена на защиту жизни и собственности граждан: экстренные службы, медицинские учреждения, авиадиспетчеры, полицейские.

Однако большинство административных ведомств, музеев, архивов и исследовательских центров приостановили деятельность. Сотрудники, чья работа признана "жизненно важной", вынуждены выходить на смены без оплаты, рассчитывая на последующую компенсацию. В истории США такие выплаты происходили всегда, но формально они не гарантированы.

Как это отражается на гражданах

Последствия шатдауна ощущаются уже через несколько дней: закрываются национальные парки, задерживаются выдачи документов, сокращается объём обслуживания в государственных учреждениях. Туристическая индустрия несёт убытки, а компании, работающие по госконтрактам, временно замораживают проекты.

Финансовые рынки реагируют умеренно: инвесторы привыкли к таким кризисам, но длительная неопределённость может повлиять на курс доллара и рейтинг доверия к экономике США. Аналитики предупреждают, что если компромисс не будет найден в ближайшие недели, последствия для внутреннего потребления и деловой активности станут заметными.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность пересмотра неэффективных статей бюджета Снижение доверия к власти
Временное сокращение госрасходов Потеря зарплат для сотрудников
Давление на политические элиты с целью реформ Замедление экономики и рост недовольства населения

Часто задаваемые вопросы

Как долго может длиться шатдаун?
Официального лимита нет. Всё зависит от того, как быстро Конгресс договорится о бюджете. В прошлом были случаи, когда остановка длилась больше месяца.

Факт о шатдауне

Первое прекращение финансирования произошло в 1977 году.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Новости спорта
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Последние материалы
Простые европейцы за российский газ. Вот только кто их услышит
Жизнь — не дорога в гору: Стас Пьеха поделился переживаниями о возрасте
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мозг против тела: кто на самом деле решает, сколько вы будете весить, и можно ли это изменить
Итальянский гастрономический парадокс: свежая или сухая паста? 5 главных отличий
Чем известнее застройщик, тем хитрее его ловушки: главный парадокс рынка новостроек
Сила больше не главное: тренд, который тихо переворачивает мир фитнеса
Почти 200 лет в одних руках: как выглядит живая история в чешском замке
Минус 4 килограмма без диет и лишений: режим, который превращает еду в топливо, а не в склад
Не просто заготовка, а волшебный концентрат уюта: тыквенное пюре для десятков блюд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.