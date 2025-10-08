Цена вопроса: какие продукты снова подорожали

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в период с 30 сентября по 6 октября наибольший скачок цен был зафиксирован на помидоры, яйца, бананы и куриное мясо.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info у кассы

Помидоры продолжают дорожать

Помидоры демонстрируют тенденцию к подорожанию уже пятую неделю подряд. За отчетный период их стоимость увеличилась на 8,1%, что превышает рост в 7,38%, наблюдавшийся неделей ранее. Однако, по сравнению с началом года, цены на помидоры все еще ниже на 24,33%.

Яйца бьют рекорды роста

Куриные яйца дорожают уже шестую неделю подряд, при этом темпы роста цен также демонстрируют ускорение. За последнюю неделю стоимость яиц увеличилась на 3,03%, что выше предыдущего показателя в 2,38%. Несмотря на это, по сравнению с началом года яйца все еще дешевле на 23,69%.

Динамика цен на другие продукты

Бананы показали рост цены на 1,92%, превысив показатель предыдущей недели (1,28%). Тем не менее, с начала года они подешевели на 11,24%.

Куриное мясо за отчетную неделю подорожало на 1,08%, тогда как неделей ранее рост составлял 0,66%. С начала года прирост цен на мясо кур составил 3,97%, пишет "Агроэксперт".

По данным Росстата, в период с 30 сентября по 6 октября наблюдалось снижение цен на сахар-песок, рис и соль.