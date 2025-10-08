АИ-92 на вес золота: что происходит на рынке

Сеть автозаправочных станций "Прайм" заявила о временном прекращении продаж бензина марки АИ-92. По заявлению руководства, дефицит вызван перебоями в поставках с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), обусловленными масштабными ремонтными работами на предприятиях отрасли.
Министерство промышленности и торговли Новосибирской области информирует о непрерывном мониторинге ситуации с наличием топлива на АЗС.
Ведомство тесно взаимодействует с поставщиками горюче-смазочных материалов (ГСМ) над обеспечением стабильного снабжения автозаправочных станций.
Ситуацию на региональном топливном рынке прокомментировал Сергей Лацких, глава Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ".
Бензин АИ-92 на АЗС "Прайм" будет доступен лишь для предприятий, имеющих долгосрочные контракты и обеспечивающих жизнедеятельность города. Прекращены железнодорожные поставки с Омского НПЗ из-за участившихся атак беспилотников на НПЗ европейской части страны, что привело к перенаправлению поставок Омского НПЗ в западном направлении.
Поставки АИ-95 и дизельного топлива осуществляются по трубопроводу в Сокур. Возможны перебои в работе других сетей АЗС из-за истощения запасов и повышения цен. В отличие от Кемеровской области и Алтайского края, где независимые АЗС уже столкнулись с дефицитом, в Новосибирской области проблема обострилась только в октябре, пишет Сиб.фм.
Эксперт подчеркнул, что нефтетрейдеры делают все возможное для предотвращения кризиса в отрасли.
