Забудьте о привязке к одному банку: как технологии дали россиянам выбор

Экономика

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, выступавшей на форуме "Финополис-2025", практика принудительного выбора зарплатного банка работодателем в России практически изжила себя.

"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — отметила она.

Набиуллина также обратила внимание на тот факт, что внедрение возможности бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках было воспринято финансовыми организациями достаточно спокойно.

Они осознают, что удержать клиентов можно не ограничительными комиссиями, а путем предоставления более качественных услуг и сервисов, что стало возможным благодаря технологическому прогрессу, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
