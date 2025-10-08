Зарплаты растут: какие профессии в Нижнем Новгороде приносят до 250 тысяч рублей

В сентябре текущего года наблюдалось снижение активности на рынке труда Нижегородской области.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info рабочий

Количество открытых вакансий, объявленных компаниями, сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 25 тысяч. В то же время число людей, ищущих работу, увеличилось на 32%. Как следствие, конкуренция за рабочие места возросла: на каждую вакансию приходится в среднем 5,5 соискателей, что соответствует индексу конкуренции 5,5.

Популярные сферы и форматы занятости

Наибольший спрос на новых сотрудников наблюдается в промышленности, секторе продаж, на производстве и в сфере обслуживания. Эти направления вместе составляют более 60% всех предложений о работе в регионе. Несмотря на то, что полная занятость остаётся доминирующим форматом, количество таких вакансий сократилось на треть за год. Сменная работа также потеряла популярность (снижение на 40%), в то время как увеличивается доля предложений с гибким графиком и возможностью удаленной работы. Удалённая работа сохраняет свою привлекательность: в сентябре работодатели разместили около 2,4 тысячи вакансий с таким форматом. Вахтовый метод также незначительно укрепил свои позиции — прирост в 6% за год.

Рост заработных плат

В Приволжском федеральном округе, включая Нижегородскую область, отмечается рост медианных зарплат. Наиболее существенный рост наблюдается у специалистов с проектной занятостью — зарплата увеличилась с 70 до 86 тысяч рублей. Полная занятость прибавила около 20%, частичная — 16%. Зарплаты при дистанционной работе в среднем выросли до 64,8 тысячи рублей (+30%), пишет newsnn.ru.

Топ высокооплачиваемых вакансий

По данным сервиса SuperJob, наиболее высокооплачиваемой вакансией в Нижнем Новгороде в октябре является инженер-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает главный ревизор (до 135 тысяч рублей, плюс ДМС и пенсионные программы), а третье — руководитель отдела продаж в образовательном холдинге (от 120 тысяч рублей). В список также вошли маляр-подготовщик (100-150 тысяч рублей) и врач-эпидемиолог (100 тысяч рублей).