Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые движения, глубокое дыхание: как цигун возвращает гармонию телу и сознанию
Забудьте о яблоках на спине: рассекречиваем мифы и реальность жизни восточного ежа
Дубай против Хургады: два солнца, два мира — какой рай окажется ближе к вашему кошельку
Весенняя кислота счастья: растение, без которого огород теряет вкус и радость жизни
Подводные города прошлого и корабли-призраки веков: какие тайны до сих пор скрывают российские акватории
Походка как зеркало организма: 6 изменений, которые нельзя игнорировать
Первый миллиардер в истории футбола: как Криштиану Роналду достиг небывалых высот
Этот тёплый ужин пахнет осенью — сладкая тыква, кислое яблоко и сливочная фета
Невидимые карты неба и магнитный компас Земли: как птицы безошибочно находят дорогу на зиму

Зарплаты растут: какие профессии в Нижнем Новгороде приносят до 250 тысяч рублей

Экономика

В сентябре текущего года наблюдалось снижение активности на рынке труда Нижегородской области.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Количество открытых вакансий, объявленных компаниями, сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 25 тысяч. В то же время число людей, ищущих работу, увеличилось на 32%. Как следствие, конкуренция за рабочие места возросла: на каждую вакансию приходится в среднем 5,5 соискателей, что соответствует индексу конкуренции 5,5.

Популярные сферы и форматы занятости

Наибольший спрос на новых сотрудников наблюдается в промышленности, секторе продаж, на производстве и в сфере обслуживания. Эти направления вместе составляют более 60% всех предложений о работе в регионе. Несмотря на то, что полная занятость остаётся доминирующим форматом, количество таких вакансий сократилось на треть за год. Сменная работа также потеряла популярность (снижение на 40%), в то время как увеличивается доля предложений с гибким графиком и возможностью удаленной работы. Удалённая работа сохраняет свою привлекательность: в сентябре работодатели разместили около 2,4 тысячи вакансий с таким форматом. Вахтовый метод также незначительно укрепил свои позиции — прирост в 6% за год.

Рост заработных плат

В Приволжском федеральном округе, включая Нижегородскую область, отмечается рост медианных зарплат. Наиболее существенный рост наблюдается у специалистов с проектной занятостью — зарплата увеличилась с 70 до 86 тысяч рублей. Полная занятость прибавила около 20%, частичная — 16%. Зарплаты при дистанционной работе в среднем выросли до 64,8 тысячи рублей (+30%), пишет newsnn.ru.

Топ высокооплачиваемых вакансий

По данным сервиса SuperJob, наиболее высокооплачиваемой вакансией в Нижнем Новгороде в октябре является инженер-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает главный ревизор (до 135 тысяч рублей, плюс ДМС и пенсионные программы), а третье — руководитель отдела продаж в образовательном холдинге (от 120 тысяч рублей). В список также вошли маляр-подготовщик (100-150 тысяч рублей) и врач-эпидемиолог (100 тысяч рублей).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Военные новости
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Походка как зеркало организма: 6 изменений, которые нельзя игнорировать
Первый миллиардер в истории футбола: как Криштиану Роналду достиг небывалых высот
Этот тёплый ужин пахнет осенью — сладкая тыква, кислое яблоко и сливочная фета
Невидимые карты неба и магнитный компас Земли: как птицы безошибочно находят дорогу на зиму
Будущее за навыками: что нужно развивать, чтобы оставаться востребованным специалистом
Черника не медведь, но тоже впадает в спячку: советы, которые помогут ей пережить зиму без потерь
Один год — и полный ремонт: как продавцы превращают уставшие машины в почти новые
Александр Гордон раскрыл шокирующий секрет: почему он не отказывается от американского гражданства
Минус два размера без фитнеса: одежда, которая делает фигуру стройнее, чем диета
Водители старых машин насторожились: почему инспекторы выбирают именно их
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.