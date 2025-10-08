Золотые слитки в опасности? Германия сомневается в безопасности резервов в США

В Германии растут сомнения в безопасности размещения национальных золотых резервов в Федеральной резервной системе США при действующей администрации.
Однако возвращение золотых слитков в страну потребует от Берлина расходов в несколько миллионов евро и может ухудшить отношения с Вашингтоном.
В сейфах ФРС в Нью-Йорке по-прежнему хранится примерно 98 тысяч германских слитков золота, что превышает тысячу двести тонн.
В период с 2013 по 2017 год часть запасов уже была возвращена во Франкфурт, а ещё 374 тонны перевезли из столицы Франции. Сейчас в Германии хранится почти половина национальных резервов, пишет argumenti.ru.
Причиной растущего беспокойства стала политика президента Дональда Трампа, который конфликтует с главой ФРС и пытается усилить влияние администрации на центробанк. В связи с этим вновь возникают требования вернуть немецкое золото из США. Председатель Европейского союза налогоплательщиков отметил, что с государственным долгом США, достигающим 37 трлн долларов, американское правительство может в кризисной ситуации использовать иностранные резервы.
Бундесбанк уверяет, что регулярно инспектирует хранилища в Нью-Йорке и полностью доверяет ФРС. Тем не менее, эксперты отмечают, что полное возвращение золота может восприниматься как дипломатический вызов США, что делает решение крайне деликатным.
