Список, который экономит годы: семь направлений, где за переезд дают деньги, землю и новую жизнь

Если вы давно мечтаете переехать в другую страну, но боитесь огромных расходов, есть хорошие новости. В мире действительно существуют программы, которые помогают с релокацией — грантами, субсидиями или скидками на жильё. Однако важно понимать: "заплатят за переезд" не означает, что вам просто переведут деньги на счёт. Почти везде это система поощрений — с условиями, обязательствами и отчётностью.

Где реально помогают с переездом

Чили: бизнес-грант, а не подарок

Чили давно стала магнитом для стартаперов. Государственная программа Start-Up Chile — это акселератор, созданный при поддержке правительства. Он действительно финансирует предпринимателей со всего мира, но не "за переезд", а за запуск и развитие инновационных проектов.

Размер гранта зависит от трека:

Seed: до 25 миллионов песо (около 2 460 000 мил. руб.);

до 25 миллионов песо (около 2 460 000 мил. руб.); Ignite: до 45 миллионов песо (около 4 100 000 мил. руб.);

до 45 миллионов песо (около 4 100 000 мил. руб.); Growth: до 75 миллионов песо (около 8 200 000 мил. руб.).

Деньги выдаются траншами и под отчёт. Программа также включает офисные пространства, менторство и рабочую визу. То есть Чили платит не "за чемодан", а за ваш продукт и вклад в экономику страны.

Италия: дом за один евро с условиями

Итальянские города, страдающие от оттока населения, решили привлечь новых жителей по оригинальной схеме — продажей домов за символическую цену. В Сицилии, Калабрии и других регионах можно действительно купить дом за €1 (около 10 000 тыс. руб). Но чтобы получить право собственности, нужно:

внести возвратный депозит от €1 000 до €5 000 (от 96 000 до 480 000 тыс. руб);

представить проект реконструкции;

завершить ремонт в течение трёх лет.

Вложения при этом обычно составляют от €20 000 до €60 000 (от 1 913 400 до 5 740 200 мил руб.), то есть реальная выгода не в том, что "дешево", а в том, что дают шанс купить недвижимость и получить ВНЖ.

Это не халява, а программа возрождения малых городов, где новые жители обязуются обустроить дом и жить в нём, чтобы вернуть жизнь в пустующие деревни.

Дания: страна для основателей стартапов

В Дании существует проект Start-up Denmark - визовая схема, одобренная Министерством промышленности. Она даёт возможность предпринимателям открыть бизнес и получить вид на жительство, если проект признан инновационным.

Однаковажно: прямых денежных выплат за переезд нет. Государство помогает с визой, интеграцией и менторством, но финансирование стартапа остаётся на ответственности самих фаундеров или инвесторов. При этом Дания стабильно входит в топ по уровню счастья и качеству жизни, а потому считается одной из лучших точек для начала бизнеса в Европе.

Ирландия: инвестиции от Enterprise Ireland

Enterprise Ireland - государственное агентство, которое поддерживает инновационные компании, развивающие экономику страны. Оно предоставляет гранты и инвестиции не людям, а зарегистрированным компаниям, которые создают рабочие места.

Поэтому это инвестиционная поддержка, а не "платёж за переезд". Если у стартапа есть потенциал роста, можно подать заявку, пройти отбор и получить финансирование, наставников и помощь в выходе на международный рынок. Ирландия — один из технологических центров Европы, и программа действительно работает, но подходит не всем, а тем, кто готов строить бизнес.

Альбинен (Швейцария): деньги за оседлость

Маленький альпийский посёлок Альбинен несколько лет назад прославился программой, по которой новым жителям выплачивают CHF 25 000 (2 567 750 мил. руб.) на взрослого и CHF 10 000 (1 027 100 мил. руб.) на ребёнка.

Чтобы получить эту сумму, нужно:

быть младше 45 лет;

купить или построить жильё стоимостью не менее CHF 200 000 (20 542 000 мил. руб.);

прожить в Альбинене минимум 10 лет.

Если вы уедете раньше, грант придётся вернуть. Цель программы — оживить население и привлечь семьи, а не туристов. И да, вид из окна там действительно как на открытке — горы, снег и тишина.

Маврикий: налоговые льготы, но не выплаты

Маврикий — рай в Индийском океане с благоприятной налоговой системой. Правительство активно приглашает иностранцев с проектами и инвестициями, предлагая Premium Visa для удалённой работы и программы для бизнеса.

Однако никаких универсальных "выплат за переезд" на Маврикии не существует. Преимущества заключаются в низких налогах, гибких визах и простом открытии компании. Это выбор для тех, кто хочет работать в тропическом климате без бюрократии, а не получить чек на руки.

Новая Зеландия: проект Кайтангата

История про "город, который платит за переезд", появилась благодаря Кайтангате — небольшому поселению на Южном острове. В 2016 году власти действительно предложили пакеты "земля + дом" по цене от NZ$230 000 (примерно 18 843 900 мил. руб.), чтобы привлечь семьи.

Но никаких грантов или выплат жителям не давали. Это была программа доступного жилья, а не субсидия за переезд. Тем не менее идея сработала: в город начали приезжать новые семьи, и местная экономика ожила.

Сравнение стран

Страна Что предлагают Кому подходит Прямая выплата Чили Грант на стартап до 8 193 000 мил. руб. Фаундеры и IT Да, под отчёт Италия Дом + обязательный ремонт Семьи и инвесторы Нет Дания Стартап-виза, экосистема Предприниматели Нет Ирландия Инвестиции через Enterprise Ireland Компании с ростом Да, через грант Швейцария (Альбинен) 2 567 750 мил. руб. на взрослого Молодые семьи Да, при проживании ≥10 лет Маврикий Налоговые льготы и визы Бизнес и фрилансеры Нет Новая Зеландия Дешёвые пакеты жилья Семьи Нет

Важные советы для будущих переезжающих

Читайте условия полностью: в 90% случаев слово "заплатят" означает субсидию или грант с требованиями.

в 90% случаев слово "заплатят" означает субсидию или грант с требованиями. Считайте все расходы: виза, перелёт, страховка и аренда могут стоить дороже, чем предполагаемая выгода.

виза, перелёт, страховка и аренда могут стоить дороже, чем предполагаемая выгода. Готовьте документы заранее: нужны справки о доходах, дипломы, бизнес-план, подтверждение несудимости.

нужны справки о доходах, дипломы, бизнес-план, подтверждение несудимости. Думайте о семье: во многих программах дополнительные бонусы даются именно семьям с детьми.

во многих программах дополнительные бонусы даются именно семьям с детьми. Следите за сроками: нарушение условий может привести к возврату гранта или потере депозита.

Мифы и правда

Миф: Чили платит всем по £60 000 (6 627 000 мил. руб.).

Правда: размер гранта зависит от трека, и суммы выдаются под отчёт.

Чили платит всем по £60 000 (6 627 000 мил. руб.). размер гранта зависит от трека, и суммы выдаются под отчёт. Миф: Итальянские дома бесплатны.

Правда: нужны депозит, проект ремонта и значительные вложения.

Итальянские дома бесплатны. нужны депозит, проект ремонта и значительные вложения. Миф: Маврикий платит за бизнес.

Правда: предлагает визы и налоговые льготы, но не прямые выплаты.

Маврикий платит за бизнес. предлагает визы и налоговые льготы, но не прямые выплаты. Миф: Кайтангата раздавала деньги за переезд.

Правда: это был маркетинг доступного жилья, без субсидий.

Три интересных факта

Программа Start-Up Chile действительно финансирует предпринимателей без доли в компании, но требует отчётности.

Итальянские дома за €1 (около 100 руб.) реально продаются, но покупатель обязан провести реконструкцию.

В Альбинене выплаты действуют при условии десятилетнего проживания и возрастного лимита.

Во всех этих программах нет "легких денег за чемодан" — каждая из них требует инвестиций, усилий и готовности жить по новым правилам, зато для решившихся переезд может стать не просто сменой адреса, а настоящим стартом новой жизни.