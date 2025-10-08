Список, который экономит годы: семь направлений, где за переезд дают деньги, землю и новую жизнь

Если вы давно мечтаете переехать в другую страну, но боитесь огромных расходов, есть хорошие новости. В мире действительно существуют программы, которые помогают с релокацией — грантами, субсидиями или скидками на жильё. Однако важно понимать: "заплатят за переезд" не означает, что вам просто переведут деньги на счёт. Почти везде это система поощрений — с условиями, обязательствами и отчётностью.
Чили давно стала магнитом для стартаперов. Государственная программа Start-Up Chile — это акселератор, созданный при поддержке правительства. Он действительно финансирует предпринимателей со всего мира, но не "за переезд", а за запуск и развитие инновационных проектов.
Размер гранта зависит от трека:
Деньги выдаются траншами и под отчёт. Программа также включает офисные пространства, менторство и рабочую визу. То есть Чили платит не "за чемодан", а за ваш продукт и вклад в экономику страны.
Итальянские города, страдающие от оттока населения, решили привлечь новых жителей по оригинальной схеме — продажей домов за символическую цену. В Сицилии, Калабрии и других регионах можно действительно купить дом за €1 (около 10 000 тыс. руб). Но чтобы получить право собственности, нужно:
Вложения при этом обычно составляют от €20 000 до €60 000 (от 1 913 400 до 5 740 200 мил руб.), то есть реальная выгода не в том, что "дешево", а в том, что дают шанс купить недвижимость и получить ВНЖ.
Это не халява, а программа возрождения малых городов, где новые жители обязуются обустроить дом и жить в нём, чтобы вернуть жизнь в пустующие деревни.
В Дании существует проект Start-up Denmark - визовая схема, одобренная Министерством промышленности. Она даёт возможность предпринимателям открыть бизнес и получить вид на жительство, если проект признан инновационным.
Однаковажно: прямых денежных выплат за переезд нет. Государство помогает с визой, интеграцией и менторством, но финансирование стартапа остаётся на ответственности самих фаундеров или инвесторов. При этом Дания стабильно входит в топ по уровню счастья и качеству жизни, а потому считается одной из лучших точек для начала бизнеса в Европе.
Enterprise Ireland - государственное агентство, которое поддерживает инновационные компании, развивающие экономику страны. Оно предоставляет гранты и инвестиции не людям, а зарегистрированным компаниям, которые создают рабочие места.
Поэтому это инвестиционная поддержка, а не "платёж за переезд". Если у стартапа есть потенциал роста, можно подать заявку, пройти отбор и получить финансирование, наставников и помощь в выходе на международный рынок. Ирландия — один из технологических центров Европы, и программа действительно работает, но подходит не всем, а тем, кто готов строить бизнес.
Маленький альпийский посёлок Альбинен несколько лет назад прославился программой, по которой новым жителям выплачивают CHF 25 000 (2 567 750 мил. руб.) на взрослого и CHF 10 000 (1 027 100 мил. руб.) на ребёнка.
Чтобы получить эту сумму, нужно:
Если вы уедете раньше, грант придётся вернуть. Цель программы — оживить население и привлечь семьи, а не туристов. И да, вид из окна там действительно как на открытке — горы, снег и тишина.
Маврикий — рай в Индийском океане с благоприятной налоговой системой. Правительство активно приглашает иностранцев с проектами и инвестициями, предлагая Premium Visa для удалённой работы и программы для бизнеса.
Однако никаких универсальных "выплат за переезд" на Маврикии не существует. Преимущества заключаются в низких налогах, гибких визах и простом открытии компании. Это выбор для тех, кто хочет работать в тропическом климате без бюрократии, а не получить чек на руки.
История про "город, который платит за переезд", появилась благодаря Кайтангате — небольшому поселению на Южном острове. В 2016 году власти действительно предложили пакеты "земля + дом" по цене от NZ$230 000 (примерно 18 843 900 мил. руб.), чтобы привлечь семьи.
Но никаких грантов или выплат жителям не давали. Это была программа доступного жилья, а не субсидия за переезд. Тем не менее идея сработала: в город начали приезжать новые семьи, и местная экономика ожила.
|Страна
|Что предлагают
|Кому подходит
|Прямая выплата
|Чили
|Грант на стартап до 8 193 000 мил. руб.
|Фаундеры и IT
|Да, под отчёт
|Италия
|Дом + обязательный ремонт
|Семьи и инвесторы
|Нет
|Дания
|Стартап-виза, экосистема
|Предприниматели
|Нет
|Ирландия
|Инвестиции через Enterprise Ireland
|Компании с ростом
|Да, через грант
|Швейцария (Альбинен)
|2 567 750 мил. руб. на взрослого
|Молодые семьи
|Да, при проживании ≥10 лет
|Маврикий
|Налоговые льготы и визы
|Бизнес и фрилансеры
|Нет
|Новая Зеландия
|Дешёвые пакеты жилья
|Семьи
|Нет
Во всех этих программах нет "легких денег за чемодан" — каждая из них требует инвестиций, усилий и готовности жить по новым правилам, зато для решившихся переезд может стать не просто сменой адреса, а настоящим стартом новой жизни.
