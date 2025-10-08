Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит

Экономика

Бронирования отелей и апартаментов в России на зимний сезон выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, причем в санаторном сегменте рост составил 10-15%. Основным драйвером спроса стали удлиненные новогодние каникулы, которые в этом году могут длиться до 16 дней.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бронирование отеля

Популярность бюджетных отелей

Наибольший рост бронирований демонстрируют бюджетные отели: в сегменте "три звезды" спрос вырос на 25%. При этом средняя стоимость ночи размещения увеличилась на 14%, до 7,4 тыс. руб.

Цены в пятизвездочных отелях

В пятизвездочных отелях цены выросли на 16%, достигнув 20,6 тыс. руб. за ночь. Как отмечают в "Островке", популярность набирают региональные направления — Краснодар, Кострома и Ярославль показали рост бронирований более чем на 29%, согласно "Ъ".