1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль

Общий объем налоговых поступлений от туристической отрасли в Республике Алтай вырос более чем в два раза — до 1,5 млрд рублей.

Как сообщил глава региона Андрей Турчак, этому в том числе поспособствовала "земельная амнистия" — процедура легализации объектов туротрасли.

Существенно увеличилось количество субъектов, ведущих туристическую деятельность — рост в 1,7 раза. Число официальных туроператоров выросло на 7%. Почти на 20% снизилось количество происшествий с туристами, отметил Турчак.

За восемь месяцев 2025 года от туристической отрасли консолидированный бюджет региона получил почти 1,5 млрд рублей налоговых поступлений, что более чем в два раза превышает аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС.