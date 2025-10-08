От рублей к юаням: Индия совершает смелый шаг в оплате российской нефти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Трейдеры, поставляющие российскую нефть, начали запрашивать оплату в китайских юанях от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводы.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Улучшение отношений между Индией и Китаем

Эксперты связывают эту тенденцию с недавними признаками улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином, которые трейдеры рассматривают как возможность упростить сделки с индийскими покупателями.

Примеры сделок

По данным источников изданий, крупнейший индийский НПЗ, государственная компания Indian Oil, недавно произвела оплату в китайской валюте за два-три танкера российской нефти, пишет "Ъ" со ссылкой на Reuters.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
