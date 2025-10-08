От рублей к юаням: Индия совершает смелый шаг в оплате российской нефти

Трейдеры, поставляющие российскую нефть, начали запрашивать оплату в китайских юанях от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводы.
Эксперты связывают эту тенденцию с недавними признаками улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином, которые трейдеры рассматривают как возможность упростить сделки с индийскими покупателями.
По данным источников изданий, крупнейший индийский НПЗ, государственная компания Indian Oil, недавно произвела оплату в китайской валюте за два-три танкера российской нефти, пишет "Ъ" со ссылкой на Reuters.
