Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки

Минимальная зарплата для получения ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей, если это не льготная программа, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

Средние суммы ипотеки

По оценке аналитического центра Дом.рф, средняя ипотека на первичном рынке в августе с учетом всех программ 2025 года составила 5,7 миллиона рублей, на вторичном — 3,7 миллиона рублей.

Средний платеж по ипотеке

При сроке в 30 лет средний платеж по ставкам в базе Банки.ру при покупке первичного жилья составит 95,3 тысячи рублей, а вторичного — 68,2 тысячи рублей. Это соответственно на 65% и на 58% больше, чем в октябре 2023 года, пишет "Прайм".

Требования к доходу заемщиков

Если принять во внимание требования банков к долговой нагрузке (до 50% от дохода), заемщик должен иметь доход не менее:

191 тысячи рублей для первички,

136 тысяч рублей для вторички.

При этом у него не должно быть других кредитных обязательств.

Условия семейной ипотеки

Требования по семейной ипотеке ниже. При тех же условиях примерный ежемесячный платеж на первичку составит 34,2 тысячи рублей, а необходимый доход — не менее 68 тысяч рублей. При покупке вторичного жилья платить придется в среднем 22,2 тысячи рублей в месяц, а минимальный порог по доходу семьи составит 44,4 тысячи рублей.