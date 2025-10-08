Омская область нацелилась на исторический урожай: 4 млн тонн зерна — реальность

Аграрии Омской области, несмотря на переувлажнение почвы и раннее похолодание, рассчитывают собрать рекордный урожай зерновых — более 4 млн тонн.

Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

Показатели урожая

"Пока у нас 1 млн тонн с лишним зерна стоит на полях в колосьях. Если все уберем с минимальными потерями, то не только побьем рекордный урожай прошлого года, но и поставим вообще рекорд по урожайности за более чем сто лет, с 1913 года, когда начали вести статистику", — сказал Дрофа.

Текущие результаты уборки

На данный момент убрано только 72% урожая, намолочено 3 млн тонн, а средняя урожайность составила 21,6 центнера с гектара, что выше показателя прошлого года. "Если бы нормальная погода была, мы уже завершали бы уборку," — отметил министр.

Влияние погоды

Также переувлажнение нанесло урон ряду культур: чечевице, гороху, часть овощей вымокла. Сумма ущерба будет определена позднее.