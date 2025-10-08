Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF
Этот гарнир творит чудеса: ешьте эту крупу всего 3 раза в неделю и прощайтесь с животом
Сжигает жир и силы одновременно: как ежедневное кардио разрушает прогресс вместо результата
Обогреватель лишает вас сил: за уют и тепло приходится платить собственным здоровьем
Аэропорты, где даже пилоты нервничают: список мест, куда лучше не попадать
Михаил Казаков назвал бывшую жену дьяволом: она предлагала поступить с сыном немыслимым образом

Омская область нацелилась на исторический урожай: 4 млн тонн зерна — реальность

Экономика

Аграрии Омской области, несмотря на переувлажнение почвы и раннее похолодание, рассчитывают собрать рекордный урожай зерновых — более 4 млн тонн.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

Показатели урожая

"Пока у нас 1 млн тонн с лишним зерна стоит на полях в колосьях. Если все уберем с минимальными потерями, то не только побьем рекордный урожай прошлого года, но и поставим вообще рекорд по урожайности за более чем сто лет, с 1913 года, когда начали вести статистику", — сказал Дрофа.

Текущие результаты уборки

На данный момент убрано только 72% урожая, намолочено 3 млн тонн, а средняя урожайность составила 21,6 центнера с гектара, что выше показателя прошлого года. "Если бы нормальная погода была, мы уже завершали бы уборку," — отметил министр.

Влияние погоды

Также переувлажнение нанесло урон ряду культур: чечевице, гороху, часть овощей вымокла. Сумма ущерба будет определена позднее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF
Этот гарнир творит чудеса: ешьте эту крупу всего 3 раза в неделю и прощайтесь с животом
Сжигает жир и силы одновременно: как ежедневное кардио разрушает прогресс вместо результата
Обогреватель лишает вас сил: за уют и тепло приходится платить собственным здоровьем
Аэропорты, где даже пилоты нервничают: список мест, куда лучше не попадать
Михаил Казаков назвал бывшую жену дьяволом: она предлагала поступить с сыном немыслимым образом
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.