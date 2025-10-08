ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). В этот список добавили банк "Дом.РФ", следует из материалов на сайте регулятора.

Деловая женщина за столом с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина за столом с документами

 Исключения из списка

Из перечня исключили Росбанк и банк "Открытие". С начала 2025 года они сдали лицензии и вошли в группы Т-банка и ВТБ соответственно, оба из которых включены в перечень СЗКО, пишет РБК.

 Обновлённый список

Обновлённый список включает в себя 12 банков, остаются Райффайзенбанк и Юникредит — банки с европейским капиталом (Австрия и Италия соответственно), которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России.

Среди банкиров, которые остались в списке, также указаны:

  • Газпромбанк
  • Совкомбанк
  • Альфа-банк
  • Сбербанк
  • Московский кредитный банк
  • Промсвязьбанк
  • Райффайзенбанк
  •  Россельхозбанк

На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора, отметили в ЦБ.

Регулярный пересмотр списка

Список системно значимых банков пересматривается каждый год. В него включают крупнейшие и ключевые финансовые учреждения, к которым применяются повышенные требования к капиталу. Решение о включении основывается на ряде критериев, включая объем активов и размер вкладов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
