Производители продуктов питания наносят ответный удар: что требуют от торговых сетей

1:20
Экономика

Крупнейшие отраслевые союзы производителей продуктов питания направили в правительство предложения по ужесточению регулирования для торговых сетей.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Супермаркет

Как выяснил "Ъ", "Руспродсоюз" настаивает на снижении порога доминирования сетей с 25% до 15% товарооборота в муниципалитетах и ограничении доли собственных торговых марок (СТМ) до 25% ассортимента.

 Мнение производителей

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков пояснил, что развитие СТМ создает производителям барьеры для выхода на полки, а региональное доминирование сетей позволяет им диктовать условия поставщикам.

 Мнение ритейлеров

В то же время председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что доля СТМ в РФ (15-23%) значительно ниже, чем в Европе (34-44%), а ограничения негативно скажутся на отечественном производстве.

 Инициативы президента

Инициатива разрабатывается во исполнение поручения президента Владимира Путина о создании новой концепции торговли. Ритейлеры, в свою очередь, предлагают ослабить регулирование, в частности отменить лимиты на логистические услуги и развитие онлайн-витрин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
