Яичная арифметика: на сколько подешевели яйца в 2025 году

Экономика

В России куриные яйца подешевели. Согласно данным "Руспродсоюза", стоимость продукта снизилась на 0,4% по сравнению с уровнем 2023 года и составила 84 рубля за десяток.

Куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куриные яйца

 Оптовые цены на яйца

По информации Минсельхоза России, оптовые цены на 1 октября 2025 года составили 59,7 рубля за десяток яиц первой категории (снижение на 19,4% в годовом выражении) и 44,4 рубля за десяток яиц второй категории (снижение на 26,9%).

Сервис мониторинга цен "Ценозавр" фиксирует в федеральных и региональных торговых сетях за сентябрь 2025 года средние цены без учета акций: 119,3 рубля за яйца категории C0 (снижение на 8,5%), 106,3 рубля за С1 (снижение на 10,2%) и 70,7 рубля за С2 (снижение на 20,5%), пишет tmn.aif.ru.

 Причины снижения цен

Среди основных причин снижения цен эксперты отмечают рост производства яиц на 6,4% за январь-август 2025 года по данным Росстата.

Также сокращение потребительского спроса и невозможность формирования запасов из-за короткого срока хранения продукции играют важную роль. Продолжают сказываться меры государственного регулирования, включая увеличение импорта и стимулирование долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями.

Дополнительным фактором стало снижение стоимости кормов, которые формируют до 70% себестоимости яиц.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
