Лососевая лихорадка: добыча рыбы взлетела на 45,4%

По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, к 6 октября текущего года объём добычи тихоокеанского лосося с начала рыболовного сезона вырос на 45,4% по сравнению с идентичным периодом прошлого года, и составил 334,977 тысячи тонн. Сезон ловли лосося подходит к концу.

Лосось на пару с лимоном

Камчатский край, где лососевая кампания завершилась 23 сентября, продолжает удерживать первенство по объему добытой рыбы. В этом регионе было добыто 258,896 тысячи тонн лосося, что составляет 77,3% от общего объема улова.

Хабаровский край занимает второе место по улову лососевых, его доля составляет 9,8% (32,909 тыс. тонн), за ним следует Сахалинская область с 6,3% (20,955 тыс. тонн).

Замыкают список Магаданская область (3,8%, 12,745 тыс. тонн), Приморский край (2,7%, 9,145 тыс. тонн) и Чукотский автономный округ (0,1%, 327 тонн), пишет "Агроэксперт".