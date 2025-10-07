Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигант, который слышит тьму: это древнее существо доказывает, что монстры из бездны реальны
Не еда виновата: весом управляют гормоны, о которых вы даже не подозревали
Япония предупреждает: 3 вещи, которые туристы делают неправильно
Тело под тканью: одежда становится частью ухода и влияет на здоровье кожи сильнее, чем крем
Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор
Тренировки перестали работать? Не спешите всё менять — вот в чем настоящая причина
Банановый пирог: добавьте секретный ингредиент из холодильника — вкус просто космос
ДНК Древнего Египта: геном мужчины из Нувайрата рассказал о миграциях и торговле
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы

Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты

5:08
Экономика

Пользователи крупнейшей игровой платформы Steam столкнулись с масштабным сбоем. Проблемы наблюдались не только в России, но и по всему миру — от США до Европы. Информация о неполадках появилась на сайте Downdetector, который фиксирует сбои популярных интернет-сервисов в реальном времени.

Паднение стим
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Паднение стим

Масштабы проблемы

Наибольшее число жалоб поступило из США — свыше 38 тысяч. По данным сервиса, 66% пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, 21% — о трудностях при входе в личный кабинет, а 13% — о неполадках в работе самого сайта.

В России к 19:50 7 октября по московскому времени было зафиксировано почти 11 тысяч обращений. Среди них 43% касались полного сбоя платформы, 26% — ошибок на сайте, 16% — проблем с мобильным приложением и 12% — невозможности войти в личный кабинет.

География сбоев

Сбой затронул не только Россию и США. Жалобы поступали также из Великобритании, Германии, Канады и ряда других стран. На карте Downdetector можно было увидеть, как красные зоны охватили практически весь северный полушарий — от Ванкувера до Берлина.

Что известно о причинах

На момент публикации официальных комментариев от Valve не поступало. Компания не сообщила, связано ли это с техническими обновлениями, атаками на серверы или внутренними неполадками. Обычно в таких случаях платформа восстанавливает работу в течение нескольких часов, но масштаб нынешнего сбоя оказался значительно выше среднего.

"Пользователи по всему миру сообщают о невозможности войти в систему или запустить игры", — сообщили в Downdetector.

Steam — что это за платформа

Steam — крупнейший в мире сервис цифровой дистрибуции игр, принадлежащий компании Valve. Через него пользователи покупают, скачивают и обновляют игры, а также общаются и следят за новостями индустрии. Платформа предлагает как проекты самой Valve (Half-Life, Dota 2, Counter-Strike), так и тысячи игр сторонних разработчиков.

Steam стал своеобразным "центром" компьютерной игровой экосистемы: миллионы пользователей ежедневно используют его не только для покупок, но и для общения, стриминга и создания контента.

Сравнение: Steam и другие игровые сервисы

Платформа Основные функции Особенности
Steam Игры, сообщество, обновления Огромная библиотека, поддержка модов
Epic Games Store Игры, эксклюзивы, бесплатные раздачи Меньше функций, но регулярные акции
GOG Galaxy DRM-free контент Отсутствие защиты — удобно, но уязвимо
Origin (EA App) Игры EA, подписки Интеграция с EA Play
Battle.net Игры Blizzard, чат, киберспорт Стабильность, но ограниченный выбор

Как действовать при сбое Steam

  1. Проверить статус сервера на сайте Downdetector или Steamstat. us.

  2. Перезапустить клиент и интернет-соединение.

  3. Очистить кэш DNS и временные файлы в папке Steam.

  4. Попробовать войти через мобильное приложение или браузер.

  5. Дождаться восстановления — в большинстве случаев проблемы устраняются автоматически.

FAQ

Как долго может длиться сбой?
Обычно проблемы решаются в течение нескольких часов, но при глобальных сбоях — до суток.

Можно ли играть в офлайн-режиме?
Да, если игра была заранее установлена и активирована, можно запускать её без подключения к серверу.

Почему сбой затронул разные страны одновременно?
Платформа использует распределённые серверы, поэтому глобальная ошибка может одновременно отразиться на всех регионах.

Мифы и правда

  • Миф: аккаунты могут быть удалены при сбое.
    Правда: Все данные хранятся в облаке Valve и не зависят от локальных неполадок.

  • Миф: можно ускорить восстановление, если удалить кэш вручную.
    Правда: это не влияет на серверную часть и лишь замедляет процесс повторного входа.

Исторический контекст

Крупные сбои у Steam происходили и раньше:
• В 2015 году пользователи получили доступ к чужим аккаунтам из-за ошибки кеширования.
• В 2020 году платформа на полдня "упала" из-за перегрузки во время распродажи.

Такие инциденты напоминают, насколько сложна архитектура глобальных игровых сервисов и как важно резервировать данные локально.

Интересный факт

Ежедневно Steam обслуживает более 69 миллионов активных пользователей.

Steam остаётся главным инструментом для геймеров и разработчиков по всему миру. Даже глобальные сбои не снижают доверие к платформе, а скорее подчеркивают её масштаб и важность для индустрии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты
Идеальный макияж при тёплом свете исчезает в дневном: отражения решают больше, чем кисти и хайлайтеры
Авто намекает, что пора в сервис: руль дрожит — и это первый звоночек перед серьёзными тратами
Им не страшен мороз, а вам — зависть соседей: волшебные кактусы цветут даже зимой
Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.