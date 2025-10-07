Финансовая стабильность: кто получит существенную прибавку к пенсии в ноябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Экономика

В ноябре будут увеличены пенсионные выплаты для трёх групп российских граждан.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Увеличение коснется пенсий граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. По информации, предоставленной Балыниным, фиксированная часть страховой пенсии увеличится в 2,15 раза. Сумма прибавки составит 8907,70 рублей, а также добавится надбавка за уход в размере 1314 рублей.

"Например, если в октябре пенсионер получал 34 939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия вырастет до 45 160,7 рубля", — пояснил эксперт.

Кроме того, с ноября возрастут доплаты к пенсиям для летных экипажей гражданской авиации. Эти доплаты положены лицам, имеющим стаж работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Величина повышения будет определяться индивидуально, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на издание Газета.Ru

Еще одно увеличение пенсий ожидает работников угольной промышленности. Доплаты предусмотрены для тех, кто не менее 25 лет посвятил работе на добыче угля и сланца, а также строительству шахт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
