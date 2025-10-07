Революция без самураев: как одна женщина переворачивает японскую экономику

6:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония вступает в новый этап своей экономической истории. Резкие колебания валюты, взрывной рост фондового рынка и политические перестановки формируют атмосферу перемен, которая не оставила равнодушными ни инвесторов, ни аналитиков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост Японии

Новый лидер и надежды рынка

На политической сцене Японии появилась фигура, способная изменить баланс сил. 64-летняя Санаэ Такаити стала лидером правящей Либерально-демократической партии, а это значит, что она почти наверняка возглавит правительство. Если парламент утвердит её кандидатуру, Такаити станет первой женщиной-премьером в истории страны.

Инвесторы восприняли эту новость как сигнал к действию. Японский индекс Nikkei 225, отслеживающий динамику крупнейших компаний с 1914 года, подскочил сразу на 4,75%, впервые превысив историческую отметку в 47 000 пунктов и завершив торги на уровне 47 944. Этот рост стал 101-м по величине в истории биржи. Особенно уверенно чувствовали себя бумаги технологических компаний, строительных корпораций и представителей тяжелой промышленности.

Эффект "железной леди"

Такаити открыто заявляет о своих амбициях укрепить экономику и сделать страну "сильнее и богаче".

"Давайте сделаем Японию сильнее и богаче, чтобы мы могли передать это будущим поколениям", — заявила Такаити.

В политическом плане её часто сравнивают с Маргарет Тэтчер. Однако, в отличие от британской "железной леди", Такаити не стремится к полному освобождению рынка от вмешательства государства. Напротив, она считает, что активная роль правительства способна поддержать рост и стабилизировать внутренний спрос.

Возврат к "абэномике"

Экономические взгляды Такаити близки к политике бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, получившей название "абэномика". Этот курс сочетал три инструмента: ультрамягкую денежно-кредитную политику, государственные инвестиции и структурные реформы. Новый лидер намерена адаптировать этот подход к современным реалиям, делая акцент на стимулировании промышленности и технологического сектора.

"Такаити воспринимается как сторонница возвращения к абэномике, что подразумевает смягчение фискальных правил и поддержку экономики за счет снижения налогов и увеличения инвестиционных расходов", — считает главный валютный аналитик DM BOŚ Марек Рогальский.

Он также отметил, что Такаити не поддерживает идею скорого повышения ключевой ставки Банком Японии, поэтому возможное ужесточение монетарной политики откладывается как минимум до первого квартала 2026 года. Это, по его словам, может способствовать продолжению ослабления иены.

Советы инвесторам: шаг за шагом

Следить за решениями Банка Японии. Политика низких ставок продолжает поддерживать экспортные компании. Рассмотреть вложения в технологический и промышленный секторы — именно они станут главными бенефициарами нового курса. Избегать краткосрочных валютных спекуляций: курс иены может оставаться волатильным до конца 2025 года. Диверсифицировать портфель — часть капитала направить в азиатские фонды, завязанные на японский рынок.

А что если политика Такаити не сработает?

Экономисты не исключают, что чрезмерное вмешательство государства приведет к росту госдолга. В этом случае Япония может столкнуться с повторением ситуации 2012-2013 годов, когда экономика зависела от государственных вливаний. Однако сторонники Такаити уверены, что её ставка на технологии и внутреннее производство позволит избежать рецессии.

Плюсы и минусы нового курса

Плюсы Минусы Поддержка бизнеса и инвестиций Рост государственного долга Стимулирование экспорта через слабую иену Удорожание импорта и топлива Развитие технологических отраслей Зависимость от фискальных стимулов Повышение конкурентоспособности на азиатских рынках Возможная инфляция Часто задаваемые вопросы Как изменение политики повлияет на курс иены?

Вероятно, иена останется слабой, что выгодно экспортерам, но увеличит стоимость импорта. Что будет с процентными ставками?

Резких повышений не ожидается как минимум до весны 2026 года. Центробанк продолжит придерживаться политики мягких кредитных условий. Мифы и правда • Миф: слабая иена — это всегда плохо.

Правда: для экспортно ориентированной Японии это даже выгодно: растёт прибыль компаний, увеличивается торговый баланс. • Миф: государственное вмешательство убивает частный бизнес.

Правда: при грамотной политике оно стимулирует спрос и ускоряет модернизацию. Исторический контекст Впервые Япония обратилась к идее активного государственного участия в экономике после кризиса 1990-х годов, когда обрушились рынки недвижимости и акций. Тогда власти начали масштабные инвестиции в инфраструктуру и промышленность. Политика Синдзо Абэ в 2010-х продолжила этот курс, а теперь Такаити делает попытку его обновить, адаптировав к эпохе цифровых технологий и энергетического перехода. 2 интересных факта В Японии на каждые 100 иен госдолга приходится около 260 иен ВВП — это один из самых высоких показателей среди развитых стран. Такаити ранее возглавляла Министерство внутренних дел и известна как сторонница развития национальных цифровых технологий.