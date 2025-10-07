Лидер на рынке удобрений: Россия укрепляет позиции, наращивая объёмы экспорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Экономика

В 2025 году российская индустрия минеральных удобрений готовится установить очередной знаковый рубеж в объёмах производства и экспортных поставок.

Удобрение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение

Востребованность российских удобрений за рубежом

Успехи отрасли, наблюдаемые на протяжении двух лет, представляют собой кульминацию многолетней работы. Россия играет ключевую роль в обеспечении мирового аграрного сектора, и возникает вопрос: какие факторы обуславливают востребованность российских удобрений за рубежом.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ожидаемый годовой объем выпуска удобрений превысит 65 миллионов тонн, подтверждая полную обеспеченность внутреннего рынка. Напомним, что предыдущий год ознаменовался рекордными 63 миллионами тонн продукции, из которых 42 миллиона тонн были направлены на экспорт.

Сохранение лидерства на мировой арене

Ожидаемый новый рекорд в производстве удобрений в 2025 году позволит России укрепить свои позиции в качестве одного из лидеров отрасли. Страна занимает второе место в мире по объемам производства, уступая только Китаю, но при этом является безоговорочным лидером по объему экспортных поставок.

Согласно информации Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспортные поставки в текущем году увеличатся на 2 миллиона тонн, достигнув отметки в 44 миллиона тонн. Кроме того, прогнозируется рекордный объем поставок удобрений в Индию, составив 1,7 миллиона тонн, пишет "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
