Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией
Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча
Минус стресс, плюс блеск волос: утренние привычки, меняющие самочувствие за неделю
Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной
Машина с полным приводом — не всесильна: вот где она бессильна, а 4WD рвёт снег напополам

Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики

2:28
Экономика

В настоящее время иностранные граждане из стран, для которых не требуется виза для въезда в Россию (включая Абхазию, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан), обязаны оформить патент на работу в течение месяца после прибытия.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

Для этого необходимо встать на учет по месту пребывания, пройти медицинское освидетельствование и подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ. Ключевым условием является регулярная предоплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По мнению доктора экономических наук Александра Мазина, патентная система является инструментом управления трудовой миграцией.

Возможная отмена патентов: причины и последствия

В связи с острой нехваткой кадров, которую невозможно компенсировать только за счет российских граждан, правительство рассматривает возможность отмены патентной системы и перехода к системе квот для привлечения квалифицированных иностранных работников. Квоты на привлечение иностранных специалистов были увеличены в 2025 году более чем в 1.5 раза относительно 2024 года, достигнув 155.9 тысяч человек, пишет newsnn.ru

Правительство уже освободило иностранцев, получивших разрешение на работу по квотам, от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ.

Мнения экспертов расходятся

В Нижегородской области по патентной системе работают более 23 тысяч мигрантов, преимущественно в строительстве. Управление по труду и занятости населения региона считает, что отмена патентов повысит ответственность работодателей, снизит теневую занятость и улучшит интеграцию мигрантов.

Однако юрист Дмитрий Волнухин указывает на противоречивость ситуации: с одной стороны, усиливаются антимиграционные меры, а с другой — без мигрантов не обойтись из-за дефицита рабочей силы.

Экономист Мазин отмечает, что некоторые отрасли, например, строительство и коммунальные службы, не могут функционировать без трудовых мигрантов.

Председатель комитета костромской областной думы Сергей Галичев выступает против отмены патентов, предлагая другие меры, такие как повышение производительности труда и ограничение сроков пребывания мигрантов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Тейлор Свифт о новом фильме: почему Битва за битвой Андерсона произвела на неё особое впечатление
Исповедь звезды Кадетства: почему Елена Захарова считает карьеру препятствием для личного счастья
Адыгея покоряет экономические вершины: впечатляющие показатели
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты
Сидите, как креветка? Пора эволюционировать: упражнения, которые вернут гордую осанку
Меньше — значит ухоженнее: эффект салонных рук без мастера и лишней длины
Вулкан в Индонезии меняет дожди в Африке: неожиданный эффект перевернул представления о климате
Офисные работники в группе риска: когда и как тазобедренный сустав предупреждает о проблемах
Лейка отдыхает: эти растения переживут даже отпуск хозяина без единой капли воды
Машина попала в аварию, но подушки молчат: причины, о которых не говорят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.