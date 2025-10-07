Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики

В настоящее время иностранные граждане из стран, для которых не требуется виза для въезда в Россию (включая Абхазию, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан), обязаны оформить патент на работу в течение месяца после прибытия.

Для этого необходимо встать на учет по месту пребывания, пройти медицинское освидетельствование и подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ. Ключевым условием является регулярная предоплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По мнению доктора экономических наук Александра Мазина, патентная система является инструментом управления трудовой миграцией.

Возможная отмена патентов: причины и последствия

В связи с острой нехваткой кадров, которую невозможно компенсировать только за счет российских граждан, правительство рассматривает возможность отмены патентной системы и перехода к системе квот для привлечения квалифицированных иностранных работников. Квоты на привлечение иностранных специалистов были увеличены в 2025 году более чем в 1.5 раза относительно 2024 года, достигнув 155.9 тысяч человек, пишет newsnn.ru

Правительство уже освободило иностранцев, получивших разрешение на работу по квотам, от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ.

Мнения экспертов расходятся

В Нижегородской области по патентной системе работают более 23 тысяч мигрантов, преимущественно в строительстве. Управление по труду и занятости населения региона считает, что отмена патентов повысит ответственность работодателей, снизит теневую занятость и улучшит интеграцию мигрантов.

Однако юрист Дмитрий Волнухин указывает на противоречивость ситуации: с одной стороны, усиливаются антимиграционные меры, а с другой — без мигрантов не обойтись из-за дефицита рабочей силы.

Экономист Мазин отмечает, что некоторые отрасли, например, строительство и коммунальные службы, не могут функционировать без трудовых мигрантов.

Председатель комитета костромской областной думы Сергей Галичев выступает против отмены патентов, предлагая другие меры, такие как повышение производительности труда и ограничение сроков пребывания мигрантов.