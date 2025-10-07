Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики

В настоящее время иностранные граждане из стран, для которых не требуется виза для въезда в Россию (включая Абхазию, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан), обязаны оформить патент на работу в течение месяца после прибытия.
Для этого необходимо встать на учет по месту пребывания, пройти медицинское освидетельствование и подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ. Ключевым условием является регулярная предоплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
По мнению доктора экономических наук Александра Мазина, патентная система является инструментом управления трудовой миграцией.
В связи с острой нехваткой кадров, которую невозможно компенсировать только за счет российских граждан, правительство рассматривает возможность отмены патентной системы и перехода к системе квот для привлечения квалифицированных иностранных работников. Квоты на привлечение иностранных специалистов были увеличены в 2025 году более чем в 1.5 раза относительно 2024 года, достигнув 155.9 тысяч человек, пишет newsnn.ru
Правительство уже освободило иностранцев, получивших разрешение на работу по квотам, от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ.
В Нижегородской области по патентной системе работают более 23 тысяч мигрантов, преимущественно в строительстве. Управление по труду и занятости населения региона считает, что отмена патентов повысит ответственность работодателей, снизит теневую занятость и улучшит интеграцию мигрантов.
Однако юрист Дмитрий Волнухин указывает на противоречивость ситуации: с одной стороны, усиливаются антимиграционные меры, а с другой — без мигрантов не обойтись из-за дефицита рабочей силы.
Экономист Мазин отмечает, что некоторые отрасли, например, строительство и коммунальные службы, не могут функционировать без трудовых мигрантов.
Председатель комитета костромской областной думы Сергей Галичев выступает против отмены патентов, предлагая другие меры, такие как повышение производительности труда и ограничение сроков пребывания мигрантов.
