Адыгея покоряет экономические вершины: впечатляющие показатели

Правительство Республики Адыгея заявило о высоких позициях региона в рейтинге субъектов РФ по темпам увеличения валового регионального продукта в текущем году.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Данные предоставлены Министерством экономического развития РФ в прогнозе социально-экономического развития страны на период 2026–2028 годов.

Прогноз экономического роста регионов

Согласно представленному прогнозу, в 2024 году ожидается подъем экономики в 79 регионах России. Среди лидеров по темпам роста ВРП названы: Чукотский АО (прирост 20,8%), Калужская область (7,7%), Республика Адыгея (6,5%), Удмуртская Республика (5,6%), Кабардино-Балкарская Республика (5,5%), город Севастополь (5,3%), Курганская область (5,2%) и Забайкальский край (5,1%).

Перспективы роста Адыгеи на 2026-2028 годы

В период с 2026 по 2028 годы прогнозируется стабильный экономический рост почти во всех субъектах Российской Федерации. Республике Адыгея предрекают высокие темпы развития, со среднегодовым приростом около 5,3%.

Факторы роста экономики Адыгеи

В правительстве Адыгеи отметили, что такие показатели ожидаются благодаря реализации ключевых проектов: созданию промышленной зоны с развитой инфраструктурой в Тахтамукайском районе и строительству горнолыжного экокурорта "Лагонаки".