Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сидите, как креветка? Пора эволюционировать: упражнения, которые вернут гордую осанку
Меньше — значит ухоженнее: эффект салонных рук без мастера и лишней длины
Вулкан в Индонезии меняет дожди в Африке: неожиданный эффект перевернул представления о климате
Офисные работники в группе риска: когда и как тазобедренный сустав предупреждает о проблемах
Лейка отдыхает: эти растения переживут даже отпуск хозяина без единой капли воды
Машина попала в аварию, но подушки молчат: причины, о которых не говорят
Волки с глазами ангелов: почему красивые и популярные собаки часто превращаются в беду для хозяев
Рай пахнет выхлопами: Канары медленно умирают от любви туристов
Неделя моды в Париже: какой провокационный образ Ксения Собчак выбрала для дефиле

Адыгея покоряет экономические вершины: впечатляющие показатели

Экономика

Правительство Республики Адыгея заявило о высоких позициях региона в рейтинге субъектов РФ по темпам увеличения валового регионального продукта в текущем году.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Данные предоставлены Министерством экономического развития РФ в прогнозе социально-экономического развития страны на период 2026–2028 годов.

Прогноз экономического роста регионов

Согласно представленному прогнозу, в 2024 году ожидается подъем экономики в 79 регионах России. Среди лидеров по темпам роста ВРП названы: Чукотский АО (прирост 20,8%), Калужская область (7,7%), Республика Адыгея (6,5%), Удмуртская Республика (5,6%), Кабардино-Балкарская Республика (5,5%), город Севастополь (5,3%), Курганская область (5,2%) и Забайкальский край (5,1%).

Перспективы роста Адыгеи на 2026-2028 годы

В период с 2026 по 2028 годы прогнозируется стабильный экономический рост почти во всех субъектах Российской Федерации. Республике Адыгея предрекают высокие темпы развития, со среднегодовым приростом около 5,3%.

Факторы роста экономики Адыгеи

В правительстве Адыгеи отметили, что такие показатели ожидаются благодаря реализации ключевых проектов: созданию промышленной зоны с развитой инфраструктурой в Тахтамукайском районе и строительству горнолыжного экокурорта "Лагонаки".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Походу любовь: как российская драма покорила сердца британских кинокритиков – детали победы
Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству
Этот свежий соус подают даже в ресторанах — но дома он получается ещё лучше
У вас идеальные билеты и чемоданы собраны — но паспорт может не выпустить вас никуда
Побег из Голливуда: почему Джордж Клуни выбрал французскую ферму для воспитания своих детей
США боятся потерять контроль над Tomahawk: Украина может применить ракеты по своему усмотрению
Угрожают увольнением за отказ работать в выходной? Это повод не для страха, а для жалобы
Галактика полна жизни, но она нас избегает: новая парадоксальная гипотеза потрясла астрофизиков
Этот комплекс изменил подход к лечению спины: теперь позвоночник лечат движением, а не покоем
Мозг можно обмануть: как позитивное мышление влияет на здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.