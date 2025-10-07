Квадратный метр в столице стремительно растёт в цене: что происходит с офисами класса А

Согласно данным аналитиков Capital Alliance, по итогам прошедшего лета в офисных проектах сегмента класса А, реализуемых по договорам долевого участия, в Москве было продано порядка 27,6 тыс. площадей. Совокупный объем всех заключенных контрактов в денежном эквиваленте оценивается в 13,4 млрд рублей.
Компания отмечает, что стоимость офисного "квадрата" премиум-сегмента в столице стабильно растет — по сравнению с первым кварталом текущего года этот показатель вырос на 5%.
Одной из причин роста стоимости офисной недвижимости является заинтересованность компаний в долгосрочном владении, особенно если речь идет о коммерческих метрах в перспективных кластерах.
Одним из катализаторов такой тенденции стало изменение в структуре арендаторов. Ранее существенную часть лотов занимали иностранные компании. Однако после их ухода с российского рынка площади в наиболее популярных локациях стали "лакомым кусочком" для отечественного бизнеса.
Помимо этого, на заинтересованность бизнеса в приобретении офисов повлиял рост арендных ставок, которые на текущий момент достигают в столице рекордных показателей. Таким образом, покупка метров позволяет защититься от непредвиденного повышения цены в случае аренды.
Совокупность этих факторов и повлияла на формирование долгосрочного владения как ключевого тренда в офисной недвижимости, определяющего в настоящее время поведение участников рынка, пишет ТАСС.
