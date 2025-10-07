Продуктовая корзина дорожает: что ждёт кошельки россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По данным "Руспродсоюза", в России прожиточный минимум, представленный минимальным набором продуктов питания, требуемых для поддержания жизнедеятельности одного человека, увеличился на 1,6% с начала текущего года.

продукты питания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
продукты питания

Как сообщил зампред правления организации Дмитрий Леонов изданию NEWS. ru, в настоящий момент денежное выражение достигло 7304 рублей.

Леонов уточнил, что эта сумма отражает среднемесячную цену на базовый набор товаров, необходимых для поддержания здоровья и работоспособности граждан.

Ранее аналитик Никита Масленников высказывал мнение о возможном росте цен на основные продукты питания, в том числе овощи, мясную и хлебобулочную продукцию. Эксперт связывает этот прогноз с инфляционными процессами, засушливыми явлениями в южных и дальневосточных регионах страны, а также сезонными факторами, влияющими на доступность определенных категорий товаров.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
