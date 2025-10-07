Россия идёт на биржу: частные инвесторы превращаются в новую силу финансового рынка

Экономика

Российский фондовый рынок переживает новую волну интереса — число частных инвесторов и их влияние на финансовую систему страны продолжат расти. Такой прогноз озвучил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин в рамках инвестиционного форума "Россия зовет! Екатеринбург". По словам эксперта, россияне "распробовали" рынок и уже не собираются с него уходить.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек делает расчёты на калькуляторе

Люди научились инвестировать — и не хотят останавливаться

Сегодня участие частных инвесторов в экономике стало заметным фактором. По оценке ВТБ, на Московской бирже зарегистрированы миллионы активных физических лиц, и их доля в ежедневных торгах неуклонно растёт.

"Независимо от направления движения ключевой ставки количество частных инвесторов и их роль на рынке ценных бумаг будет расти. Люди распробовали фондовый рынок и будут инвестировать", — отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

Он подчеркнул, что рынок предлагает широкий выбор инструментов: акции, облигации, валюту, недвижимость и сырьевые активы. Благодаря этому инвесторы могут гибко реагировать на изменения экономической ситуации и подбирать стратегию под свои прогнозы.

Ключевая ставка — барометр для инвесторов

По словам эксперта, интерес к определённым инструментам напрямую связан с уровнем ключевой ставки.

Когда ставка снижается, инвесторы активнее идут на рынок акций, рассчитывая на рост доходности. Но при повышении ставки растёт привлекательность облигаций, особенно государственных.

"Когда ставка высокая — больше спрос на облигации, и здесь мы видим настоящий бум: сейчас больше трети портфелей, 35%, инвесторов вложено в них. Причём речь не только об ОФЗ, но и о корпоративных бумагах", — добавил Средин.

Такой тренд, по оценке аналитиков, свидетельствует о взрослении российского частного инвестора — переходе от краткосрочных спекуляций к осознанному формированию долгосрочного капитала.

Сравнение инструментов инвестирования

Инструмент Когда популярен Риск Потенциал дохода Примечание Акции При снижении ключевой ставки Средний-высокий Высокий Подходит для долгосрочных стратегий Облигации При повышенной ставке Низкий Средний 35% портфелей частных инвесторов Валюта При волатильности рубля Средний Зависит от курса Часто используется для диверсификации Недвижимость При стабильной инфляции Средний Средний Долгосрочный защитный актив

Советы шаг за шагом: как действовать частному инвестору

Оценить финансовые цели: разделить капитал на краткосрочные и долгосрочные инвестиции.

разделить капитал на краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Следить за ключевой ставкой: она определяет направление спроса на акции и облигации.

она определяет направление спроса на акции и облигации. Диверсифицировать портфель: не концентрировать средства в одном активе — сочетать акции, облигации и валюту.

не концентрировать средства в одном активе — сочетать акции, облигации и валюту. Избегать эмоциональных решений: рынок волатилен, и панические продажи часто приводят к убыткам.

рынок волатилен, и панические продажи часто приводят к убыткам. Планировать горизонты: оптимальный срок инвестиций — от трёх до пяти лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вкладывать все средства в один актив.

Последствие: повышенные риски при падении рынка.

Альтернатива: сбалансировать портфель и регулярно его пересматривать.

Ошибка: игнорировать процентную ставку.

Последствие: неверная оценка доходности.

Альтернатива: использовать аналитику ЦБ и прогнозы банков.

Ошибка: ориентироваться только на советы блогеров.

Последствие: вложения в переоценённые активы.

Альтернатива: консультироваться с лицензированными финансовыми советниками.

А что если рынок снова упадёт

Опыт последних лет показал, что инвесторы стали устойчивее к волатильности. После кратковременных спадов объём частных вложений восстанавливается быстрее, чем раньше. По мнению экспертов ВТБ, даже при изменениях процентной политики ЦБ россияне останутся активными игроками — рынок стал частью их финансовой культуры.

Плюсы и минусы роста числа инвесторов

Плюсы Минусы Рост финансовой грамотности населения Риски неопытных участников Дополнительная ликвидность рынка Повышенная волатильность при панике Развитие национального капитала Зависимость от информационных трендов Расширение спектра инвестиционных продуктов Увеличение нагрузки на брокерские платформы

Мифы и правда

Миф: инвестировать могут только профессионалы.

Правда: современные платформы позволяют начать с минимальных сумм.

Миф: фондовый рынок — это казино.

Правда: грамотная стратегия снижает риск и повышает предсказуемость дохода.

Миф: вклады безопаснее инвестиций.

Правда: при высокой инфляции депозиты часто теряют реальную стоимость.

2 интересных факта

В России уже более 30 млн частных инвесторов, из них около 6 млн — активные участники торгов.

Средний размер индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) вырос на 17% за год.

Исторический контекст

В 2015 году в России запущены ИИС, ставшие основой массовых инвестиций населения.

После 2020 года доля частных инвесторов в объёме торгов на Московской бирже выросла более чем вдвое.

Рост числа частных инвесторов показывает, что в России формируется новая культура финансовой самостоятельности, где каждый может стать участником экономического роста, а не просто наблюдателем.