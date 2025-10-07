Огни будущего: солнце и ветер вытеснили уголь из сердец электростанций по всему миру

Так человечество окончательно вступает в новую энергетическую эру, где свет солнца и сила ветра становятся главным топливом прогресса.
Мир вступил в новую эпоху - за первые шесть месяцев 2025 года доля возобновляемых источников энергии впервые превысила угольную генерацию. Об этом сообщает британский аналитический центр Ember, назвав событие "исторической вехой" для глобальной энергетики.
По данным отчёта, генерация из возобновляемых источников выросла на 363 ТВт·ч, достигнув 5 072 ТВт·ч (+7,7%). Для сравнения, угольная энергетика сократилась на 31 ТВт·ч, до 4 896 ТВт·ч.
Таким образом, доля возобновляемых источников увеличилась до 34,3% мировой выработки, тогда как доля угольных ТЭС снизилась до 33,1%. Это первый случай в современной истории, когда "зелёная" энергетика официально обошла угольную.
"Возобновляемые источники впервые обошли уголь — это историческая веха", — отметила глава Глобального совета солнечной энергетики Сони Данлоп.
Главным катализатором перемен стала солнечная энергетика — её выработка выросла на рекордные 306 ТВт·ч, то есть на 31%.
Более половины новых мощностей ввёл Китай (55%), став безоговорочным лидером "солнечного бума". Ещё четверть пришлась на США и Европейский союз, где активно развиваются крупные солнечные парки и городские электростанции.
Рост ветровой энергетики был умереннее, но и она внесла свой вклад в общий баланс. В Индии и Китае, как отмечают эксперты, ветер и солнце уже способны удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, чего пока нельзя сказать о США и Европе, где временами вновь прибегают к ископаемым источникам для компенсации пиков потребления.
|Регион
|Рост солнечной генерации
|Вклад в мировой прирост
|Особенности
|Китай
|+55% мощностей
|Главный драйвер роста
|Масштабные солнечные фермы
|США
|+20%
|Ускорение модернизации сетей
|Рост спроса требует резервных мощностей
|ЕС
|+18%
|Расширение офшорных ветропарков
|Проблемы с хранением энергии
|Индия
|+10%
|Солнечные проекты в пустынях
|Снижение угольной зависимости
Переход к возобновляемым источникам требует перестройки энергетической инфраструктуры. Рост доли солнца и ветра повышает зависимость от систем накопления энергии, которые пока развиты слабо.
Мировые правительства уже делают ставку на батарейные кластеры и умные сети, способные балансировать нагрузку и обеспечивать стабильность энергоснабжения даже в безветренные и пасмурные дни.
По словам Сони Данлоп, без инвестиций в хранение и распределение энергии успех нельзя считать окончательным:
"Чтобы закрепить достижения, правительства и компании должны наращивать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, а также в технологии аккумуляторного хранения".
Ошибка: считать, что рост ВИЭ автоматически решит энергетический кризис.
Последствие: нестабильность энергосетей в периоды пикового спроса.
Альтернатива: развивать гибридные системы — сочетание солнечных, ветровых и аккумуляторных станций.
Ошибка: откладывать отказ от угля из-за страха потери рабочих мест.
Последствие: отставание от мировых трендов и штрафы за выбросы.
Альтернатива: переобучение кадров и запуск программ "чистой занятости".
Рост цен на уголь, парадоксально, может ускорить "зелёный" переход. Чем дороже добыча и транспортировка топлива, тем выгоднее становятся солнечные панели и ветропарки.
Уже сегодня уровень себестоимости 1 кВт·ч от солнца или ветра в ряде стран ниже, чем у традиционной тепловой энергетики. Если тренд сохранится, уголь может окончательно уйти в историю — как когда-то дрова или китовый жир.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение выбросов CO₂ и загрязнения воздуха
|Нестабильная генерация при погодных изменениях
|Энергетическая независимость стран
|Необходимость хранения энергии
|Создание новых рабочих мест в "зелёных" секторах
|Высокие начальные инвестиции
|Долгосрочная экономия на сырье
|Зависимость от редкоземельных металлов
Миф: возобновляемая энергетика не способна заменить уголь.
Правда: в 2025 году впервые в истории её доля превысила долю угля.
Миф: солнечные станции неэффективны зимой.
Правда: при низких температурах панели работают даже лучше, чем в жару.
Миф: переход к ВИЭ разрушит экономику.
Правда: по прогнозу Ember, мировой ВВП стран с "зелёным" ростом увеличится на 2,5% к 2030 году.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.