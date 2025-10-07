Огни будущего: солнце и ветер вытеснили уголь из сердец электростанций по всему миру

Мир вступил в новую эпоху - за первые шесть месяцев 2025 года доля возобновляемых источников энергии впервые превысила угольную генерацию. Об этом сообщает британский аналитический центр Ember, назвав событие "исторической вехой" для глобальной энергетики.

Впервые в истории: зелёная энергия впереди

По данным отчёта, генерация из возобновляемых источников выросла на 363 ТВт·ч, достигнув 5 072 ТВт·ч (+7,7%). Для сравнения, угольная энергетика сократилась на 31 ТВт·ч, до 4 896 ТВт·ч.

Таким образом, доля возобновляемых источников увеличилась до 34,3% мировой выработки, тогда как доля угольных ТЭС снизилась до 33,1%. Это первый случай в современной истории, когда "зелёная" энергетика официально обошла угольную.

"Возобновляемые источники впервые обошли уголь — это историческая веха", — отметила глава Глобального совета солнечной энергетики Сони Данлоп.

Солнечная революция: главный двигатель роста

Главным катализатором перемен стала солнечная энергетика — её выработка выросла на рекордные 306 ТВт·ч, то есть на 31%.

Более половины новых мощностей ввёл Китай (55%), став безоговорочным лидером "солнечного бума". Ещё четверть пришлась на США и Европейский союз, где активно развиваются крупные солнечные парки и городские электростанции.

Рост ветровой энергетики был умереннее, но и она внесла свой вклад в общий баланс. В Индии и Китае, как отмечают эксперты, ветер и солнце уже способны удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, чего пока нельзя сказать о США и Европе, где временами вновь прибегают к ископаемым источникам для компенсации пиков потребления.

Регион Рост солнечной генерации Вклад в мировой прирост Особенности Китай +55% мощностей Главный драйвер роста Масштабные солнечные фермы США +20% Ускорение модернизации сетей Рост спроса требует резервных мощностей ЕС +18% Расширение офшорных ветропарков Проблемы с хранением энергии Индия +10% Солнечные проекты в пустынях Снижение угольной зависимости

Ветер перемен: как государства адаптируются

Переход к возобновляемым источникам требует перестройки энергетической инфраструктуры. Рост доли солнца и ветра повышает зависимость от систем накопления энергии, которые пока развиты слабо.

Мировые правительства уже делают ставку на батарейные кластеры и умные сети, способные балансировать нагрузку и обеспечивать стабильность энергоснабжения даже в безветренные и пасмурные дни.

По словам Сони Данлоп, без инвестиций в хранение и распределение энергии успех нельзя считать окончательным:

"Чтобы закрепить достижения, правительства и компании должны наращивать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, а также в технологии аккумуляторного хранения".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что рост ВИЭ автоматически решит энергетический кризис.

Последствие: нестабильность энергосетей в периоды пикового спроса.

Альтернатива: развивать гибридные системы — сочетание солнечных, ветровых и аккумуляторных станций.

Ошибка: откладывать отказ от угля из-за страха потери рабочих мест.

Последствие: отставание от мировых трендов и штрафы за выбросы.

Альтернатива: переобучение кадров и запуск программ "чистой занятости".

А что если уголь снова подорожает

Рост цен на уголь, парадоксально, может ускорить "зелёный" переход. Чем дороже добыча и транспортировка топлива, тем выгоднее становятся солнечные панели и ветропарки.

Уже сегодня уровень себестоимости 1 кВт·ч от солнца или ветра в ряде стран ниже, чем у традиционной тепловой энергетики. Если тренд сохранится, уголь может окончательно уйти в историю — как когда-то дрова или китовый жир.

Плюсы и минусы" перехода к ВИЭ

Плюсы Минусы Снижение выбросов CO₂ и загрязнения воздуха Нестабильная генерация при погодных изменениях Энергетическая независимость стран Необходимость хранения энергии Создание новых рабочих мест в "зелёных" секторах Высокие начальные инвестиции Долгосрочная экономия на сырье Зависимость от редкоземельных металлов

Мифы и правда

Миф: возобновляемая энергетика не способна заменить уголь.

Правда: в 2025 году впервые в истории её доля превысила долю угля.

Миф: солнечные станции неэффективны зимой.

Правда: при низких температурах панели работают даже лучше, чем в жару.

Миф: переход к ВИЭ разрушит экономику.

Правда: по прогнозу Ember, мировой ВВП стран с "зелёным" ростом увеличится на 2,5% к 2030 году.

2 интересных факта

Один мегаватт солнечной генерации может обеспечить энергией до 180 домохозяйств в Европе.

Китай ежегодно вводит больше солнечных станций, чем весь остальной мир десять лет назад.

Исторический контекст

В 1883 году Чарльз Фритс создал первый фотоэлемент из селена — прообраз современной солнечной панели.

В 1970-х нефтяной кризис впервые заставил правительства задуматься о возобновляемых источниках.

В 2025 году доля угля в мировой генерации упала до минимума за всю историю наблюдений.

В 2025 году доля угля в мировой генерации упала до минимума за всю историю наблюдений.

Так человечество окончательно вступает в новую энергетическую эру, где свет солнца и сила ветра становятся главным топливом прогресса.