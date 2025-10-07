Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет умного кота: чем кормить котёнка в первые месяцы, чтобы вырастить здорового и сообразительного питомца
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого

Wildberries и Ozon под прицелом ФАС: что изменится для поставщиков

Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала онлайн-платформы Wildberries и Ozon внести изменения в правила работы с поставщиками.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

Срок предоставления отчета об исполнении — 30 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на протокол заседания экспертного совета при ФАС.

Предписание для Wildberries касается, в частности, правил применения индекса остатка. Необходимо четко прописать критерии классификации товаров и разработать более гибкую систему, позволяющую продавцам по своему усмотрению подключать или отключать дополнительные функции.

Что касается Ozon, то ей необходимо предоставить продавцам четко определенные временные рамки для самостоятельного вывоза товаров со складов, официально закрепить сроки обработки подобных заявок и улучшить порядок действий в ситуациях ошибочной блокировки учетных записей покупателей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Тихий саботаж под грядками: как прогнать крота, не превратив огород в минное поле
Домашние животные
Тихий саботаж под грядками: как прогнать крота, не превратив огород в минное поле
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого
Гибридная афера: как автокомпании заставляют нас верить в миф об экономии
Когда мох и масла — просто маркетинг: почему наука не верит баночкам с обещаниями природы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.