Wildberries и Ozon под прицелом ФАС: что изменится для поставщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала онлайн-платформы Wildberries и Ozon внести изменения в правила работы с поставщиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Срок предоставления отчета об исполнении — 30 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на протокол заседания экспертного совета при ФАС.

Предписание для Wildberries касается, в частности, правил применения индекса остатка. Необходимо четко прописать критерии классификации товаров и разработать более гибкую систему, позволяющую продавцам по своему усмотрению подключать или отключать дополнительные функции.

Что касается Ozon, то ей необходимо предоставить продавцам четко определенные временные рамки для самостоятельного вывоза товаров со складов, официально закрепить сроки обработки подобных заявок и улучшить порядок действий в ситуациях ошибочной блокировки учетных записей покупателей.