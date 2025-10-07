A7A5 в зоне риска: ЕС готовит санкции против рублёвого стейблкоина

Евросоюз предложил ввести санкции против A7A5, первого в мире стейблкоина, который привязан к рублю и связан с российскими субъектами, находящимися под санкциями.
Санкции предполагают запрет на любое прямое или косвенное участие организаций ЕС в транзакциях с использованием этого токена. Также в документе упоминается о намерении ЕС ввести санкции против нескольких банков в России, Белоруссии и Центральной Азии, которые обеспечивают возможность проведения операций с криптовалютами.
Принятие санкций требует согласия всех государств-членов ЕС и может быть изменено до окончательного утверждения.
Рублёвый стейблкоин A7A5 стал первым в России, получившим статус цифрового финансового актива (ЦФА). Выпуск токенов произошел в феврале 2025 года в Киргизии, и на текущий момент их капитализация превышает 41 миллиард рублей, пишет Bloomberg.
