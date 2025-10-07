Зелёный свет для масштабного союза: как соглашение с Китаем повлияет на будущие инвестиции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала "зелёный свет" проекту о ратификации соглашения между Россией и Китаем, направленного на поощрение и защиту инвестиций.

Это подтвердил источник, знакомый с обсуждением, а также собеседник, близкий к правительству. Соглашение было подписано 8 мая 2025 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Перед подписанием президент России Владимир Путин подчеркнул, что соглашение будет иметь "позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды" и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации.

Подписи под соглашением поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао, пишут "Ведомости".

