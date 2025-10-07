Удар по карману: что происходит с российскими доходами от нефти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно предварительным данным Минфина, в сентябре нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на 32% по сравнению с прошлым годом.

За первые девять месяцев года зафиксировано снижение на 21%, составив 6,6 трлн рублей против 8,3 трлн рублей годом ранее. Основной причиной снижения является уменьшение поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефти, которые составляют 500-600 млрд рублей в месяц.

Ожидания на конец года и перспективы 2026 года

Изначальный план Минфина на 2025 год предусматривал получение 10,9 трлн рублей от нефти и газа, но прогноз был скорректирован до 8,65 трлн рублей. Эксперты полагают, что до конца года бюджет может получить дополнительно 1,5-2,5 трлн рублей, что позволит приблизиться к плановому показателю. Налоговые поступления увеличатся за счет выплат налога на добавленный доход (НДД) нефтяниками за третий квартал. В 2026 году ожидается рост доходов от нефти благодаря ослаблению рубля.

Факторы, влияющие на доходы бюджета

На доходы бюджета влияют такие факторы, как цены на нефть, курс рубля и санкции. Средняя цена российской нефти Urals в сентябре 2025 года составила 56,82 доллара за баррель, а в октябре она еще ниже. Ослабление рубля может стать главным драйвером для роста налоговых поступлений в бюджет в следующем году.

Изменение структуры бюджетных доходов

Правительство подчеркивает снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете, что отражает структурные изменения в российской экономике. В 2026 году план по нефтегазовым доходам составляет 8,9 трлн рублей, что составляет 22,1% от общих доходов бюджета против 23,3% в текущем году. Рост добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ также может способствовать увеличению доходов бюджета, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
