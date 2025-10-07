Неожиданный манёвр: куда перебирается производство Технониколь

Компания "Технониколь", занимающаяся производством изоляционных материалов, прекращает работу своего завода, расположенного в посёлке Бугры Ленинградской области.

Переезд в другой регион

Как стало известно, производственные ресурсы и оборудование будут перемещены в город Семёнов, находящийся в Нижегородской области.

Договорные обязательства будут выполнены

Завод Scandic Construction, специализирующийся на изготовлении каркасных домов по методу "префаб", начал свою деятельность в Буграх в 2002 году, об этом сообщает РБК. Мощности предприятия, перешедшего в собственность "Технониколь" в предыдущем году, позволяют выпускать до 400 единиц жилья ежегодно. Представители "Технониколь" заявили, что предприятие в Ленинградской области выполнит все текущие договорные обязательства перед своими клиентами, однако прием новых заказов временно приостановлен.

Структура компании

Корпорация "Технониколь", основанная бизнесменами Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым, специализируется на производстве широкого спектра материалов, включая гидроизоляцию, теплоизоляцию, звукоизоляцию и кровельные материалы. В состав холдинга входят 72 производственных объекта и 21 образовательный центр. Согласно информации, представленной компанией, в 2023 году выручка "Технониколь" превысила 211 миллиардов рублей, демонстрируя рост на 17% по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК.