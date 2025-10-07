Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

IT‑затраты российских нефтегазовых компаний за последний год выросли на 155 % и достигли 135 млрд рублей.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на работе

Переход на импортозамещение

Рост обусловлен переходом на импортозамещение и ужесточением мер кибербезопасности в условиях учащения атак на стратегически важный топливно‑энергетический сектор, который составляет около 20 % ВВП страны.

Инвестиции в ИИ

К 2026 году фирмы планируют усилить инвестиции в генеративный искусственный интеллект, цифровые двойники и прочие инновационные технологии, направленные на повышение эффективности добычи и переработки.

Российское ПО

Руководитель отдела взаимодействия с государственным сектором в ИТ‑компании ELMA Полина Павлова отмечает, что отток зарубежных поставщиков и введённый запрет на их продукты в системах критически важной информационной инфраструктуры заставили предприятия оперативно переосмысливать свою ИТ‑архитектуру и внедрять отечественные решения. По её мнению, "это сопровождается существенными затратами на миграцию, интеграцию и адаптацию процессов".

По данным исследования Т1, значительная часть организаций уже перешла на российское ПО: 79 % применяют его для электронного документооборота, 73 % — для обеспечения информационной безопасности, а 49 % используют в работе с персоналом и складской логистикой. Тем не менее, в сферах управления жизненным циклом продукции (PLM/PDM) и цепочками поставок (SCM) западные системы продолжают доминировать, их используют 57 % и 46 % компаний соответственно, согласно тем же данным, пишет "Ъ".