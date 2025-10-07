Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Антон Котяков, министр труда, высказался о необходимости развития материнского капитала. Его цель — увеличить влияние на рождение вторых и последующих детей. Он считает, что подход к выплате капитала требует обновления для создания более значимого стимулирующего инструмента.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Котяков отметил, что материнский капитал выполнял свою функцию с момента введения в 2007 году до 2016 года, но после изменения в 2020 году, когда основная часть средств была перенаправлена на поддержку первенцев, наблюдался рост только третьих рождений.

Он подчеркнул, что необходимо создать дополнительную поддержку для вторых рождений, и сейчас рассматриваются способы развития материнского капитала для улучшения демографической ситуации.

Министр также считает важным пересмотреть существующие инструменты поддержки рождаемости, чтобы они стали более эффективными для целевой аудитории, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
