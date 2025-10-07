Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию

Антон Котяков, министр труда, высказался о необходимости развития материнского капитала. Его цель — увеличить влияние на рождение вторых и последующих детей. Он считает, что подход к выплате капитала требует обновления для создания более значимого стимулирующего инструмента.
Котяков отметил, что материнский капитал выполнял свою функцию с момента введения в 2007 году до 2016 года, но после изменения в 2020 году, когда основная часть средств была перенаправлена на поддержку первенцев, наблюдался рост только третьих рождений.
Он подчеркнул, что необходимо создать дополнительную поддержку для вторых рождений, и сейчас рассматриваются способы развития материнского капитала для улучшения демографической ситуации.
Министр также считает важным пересмотреть существующие инструменты поддержки рождаемости, чтобы они стали более эффективными для целевой аудитории, пишет РБК.
