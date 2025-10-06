Рост на 28%: 5 роковых ошибок, которых стоит избегать самозанятым

К концу лета 2025 года количество зарегистрированных самозанятых граждан в России достигло 14,34 миллиона, что на 28,13% больше, чем годом ранее (прирост составил 3,15 миллиона человек).

Об этом сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Он выделил пять основных ошибок, которые часто допускают самозанятые, и которых следует избегать, пишет Газета.Ru.

Ключевая ошибка: уклонение от налоговых выплат

Для самозанятых предусмотрена ставка налога: 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Иных обязательных платежей не существует. Важно фиксировать каждую транзакцию в приложении "Мой налог", что является прямой обязанностью, установленной Конституцией. В соответствии с Основным законом, уплата налогов — обязанность каждого гражданина. Еще одно распространенное нарушение — превышение лимита годового дохода, составляющего 2,4 млн рублей. В случае превышения этого порога, статус самозанятого утрачивается, и целесообразно рассмотреть переход в статус ИП.

Нарушение правил: наём сотрудников

Режим самозанятости не предусматривает возможность приема на работу сотрудников. Если существует потребность в персонале, рекомендуется оформить ИП, пояснил Балынин.

Подмена трудовых отношений самозанятостью

Недопустимо заменять трудовые договоры соглашениями с самозанятыми, если фактически присутствуют признаки трудовых отношений, такие как установленный режим работы, подчиненность и наличие рабочего места.

Ведение запрещённой деятельности

Режим самозанятости не может быть использован для продажи подакцизных товаров, а также для добычи и реализации полезных ископаемых. С 2025 года майнинг и операции с цифровой валютой также исключены из перечня допустимых видов деятельности для самозанятых. Разрешены же, например, оказание бьюти-услуг на дому, сдача квартир в аренду (на длительный срок или посуточно), пассажирские и грузовые перевозки, продажа продукции собственного производства, юридические консультации, фото- и видеосъемка по заказу, строительные работы и организация праздничных мероприятий.

Пренебрежение вопросом будущей пенсии

Балынин также подчеркнул, что многие самозанятые пренебрегают вопросом будущей пенсии. Так как страховые взносы за самозанятых не уплачиваются, пенсионные права не формируются. Существуют варианты добровольного накопления на пенсию: внесение добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование, участие в негосударственных пенсионных фондах или в программе долгосрочных сбережений. В 2025 году минимальный добровольный взнос для зачета полного года страхового стажа составляет 59 241,60 рубля, что дает около 0,975 ИПК. Максимальный взнос — 473 932,80 рубля, позволяющий сформировать 7,799 ИПК.